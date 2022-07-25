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Подписано соглашение об обучении военных Кыргызстана в Узбекистане

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- Светлана Лаптева
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В Министерстве обороны Республики Узбекистан приняли военную делегацию из Кыргызстана во главе с начальником ГШ ВС КР генерал-майором Эрлисом Тердикбаевым, прибывшую в республику с рабочим визитом. В военном ведомстве состоялась его встреча с первым заместителем министра обороны - начальником ГШ ВС РУз генерал-майором Шухратом Халмухамедовым.

В ходе встречи главы генеральных штабов обеих стран подписали соглашение об организации обучения военнослужащих Кыргызской Республики в высших военно-учебных заведениях Узбекистана.

Делегация в сопровождении генерал-майора Шухрата Халмухамедова посетила Академию вооруженных сил Узбекистана. Начальник академии полковник Бобур Шаякубов ознакомил гостей с деятельностью вуза.

"Мой визит в Академию вооруженных сил Республики Узбекистан очень важен для подписанного сегодня соглашения о сотрудничестве. Потому что близкое знакомство с условиями, созданными в ведущем высшем образовательном учреждении нашего региона – одна из основных задач, включенных в повестку дня моего визита. Особое значение имеет и тот факт, что начало нового этапа сотрудничества между министерствами обороны наших стран в сфере военного образования связано именно с данным учебным заведением", – сказал генерал-майор Эрлис Тердикбаев.

Кыргызстанская делегация также посетила предприятие Государственного комитета оборонной промышленности Узбекистана и Чирчикский авиационный ремонтный завод.

Источник: uzmetronom.agency


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URL: https://www.vb.kg/420782
Теги:
Узбекистан, армия, Кыргызстан
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