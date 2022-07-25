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ООН обвинила "Талибан" в сотнях нарушений прав человека в Афганистане

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- Светлана Лаптева
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Организация Объединенных Наций (ООН) обвинила "Талибан" (запрещенная в Кыргызстане) организация в совершении сотен нарушений прав человека в Афганистане с момента прихода организации к власти, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

В новом докладе Миссии ООН по содействию Афганистану говорится, что в целом безопасность по всей стране улучшилась, однако за это пришлось заплатить жизнями и пытками мирных жителей.

"МООНСА обеспокоена безнаказанностью, с которой члены фактических властей, по-видимому, совершают нарушения прав человека", - говорится в докладе.

В докладе говорится, что с августа 2021 года, когда талибы захватили столицу Афганистана Кабул, было убито 700 человек и 1400 ранено. Большинство этих жертв были связаны с нападениями террористической организации ДАИШ ("Исламское государство" запрещено в Казахстане) в стране.

Однако МООНСА также задокументировала 160 заявлений о внесудебных убийствах, 56 случаев пыток и жестокого обращения и более 170 произвольных арестов и задержаний в отношении бывших государственных чиновников и сотрудников сил безопасности.

В нарушениях в особенности упоминалось министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока "Талибана", а также Главное управление разведки. МООНСА также получила 87 сообщений о насилии в отношении женщин и девочек, включая убийства, изнасилования, самоубийства, принудительные браки, детские браки, нападения и избиения, а также два случая убийства в защиту чести. В одном случае пара была публично забита камнями до смерти, после того как ее обвинили в любовной связи.

"Наш мониторинг показывает, что, несмотря на улучшение ситуации в области безопасности с 15 августа, народ Афганистана, в особенности женщины и девочки, лишен возможности в полной мере пользоваться правами человека", - сказал заместитель специального представителя Генерального секретаря по Афганистану Маркус Потцель.

Глава миссии ООН по правам человека в Афганистане Фиона Фрейзер заявила, что "безнаказанность преобладает", и предупредила о возможном занижении количества заявлений. Нарушения прав человека также коснулись 173 журналистов и работников СМИ, 163 из которых были приписаны властям "Талибана", включая 122 произвольных ареста и 33 случая угроз.

Однако представители "Талибана" отвергли выводы доклада, назвав их необоснованными.

"Произвольные аресты и внесудебные казни недопустимы. Любой, кто будет признан виновным в таких нарушениях, будет считаться преступником, и с ним поступят в соответствии с шариатом, или исламским правом", - написал в Twitter пресс-секретарь правительства талибов Забихулла Муджахид.

Ранее в ООН призвали "Талибан" отменить запреты в отношении женщин.


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URL: https://www.vb.kg/420783
Теги:
ООН, Талибан
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