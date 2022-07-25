Афганистан повысил цены на уголь для Пакистана

Правительство Талибана сначала подняло цену на уголь для экспорта в Пакистан с 90 до 200 долларов за тонну, а теперь до 280 долларов за тонну.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что уголь из Афганистана будет продаваться в рупиях, а не в долларах.

В преддверии визита пакистанской торговой делегации в Кабул правительство Афганистана, возглавляемое талибами, вновь повысило цены на экспорт угля в Пакистан, сообщает Geo News.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф недавно объявил об импорте угля из Афганистана для производства электроэнергии, утверждая, что это сэкономит стране около 2 миллиардов долларов. Он сказал, что цена на уголь из Афганистана будет устанавливаться в рупиях, а не в долларах.

После заявления премьер-министра правительство талибов повысило цену на уголь для Пакистана с 90 долларов за тонну до 200 долларов за тонну.

Позже, по сообщениям афганских СМИ, правительство талибов снова повысило цену на уголь, на этот раз на 80 долларов за тонну. По словам Исматуллы Бурхана, пресс-секретаря Министерства минеральных ресурсов и нефти Афганистана, новая цена на уголь составит 280 долларов за тонну с немедленным вступлением в силу. Он сказал, что это связано с ростом стоимости твердого топлива на мировом рынке. По его словам, ежедневно в Пакистан экспортируется 10 тысяч тонн угля, что приносит стране миллионы.

Следует отметить, что правительство Талибана повысило цены на уголь за два дня до визита пакистанской делегации. Торговая делегация Пакистана во главе с министром торговли посетила Кабул с 18 по 20 июля, где обсудила вопросы двусторонней торговли и импорта угля.

19 июля исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки на встрече с пакистанской делегацией во главе с министром торговли Пакистана Мухаммадом Суалехом Ахмедом Фаруки заявил, что Афганистан готов содействовать инвестициям соседей, региональных стран и всего мира, а также способствовать международной торговле.

Заместитель пресс-секретаря Министерства иностранных дел (МИД) Хафиз Зия Ахмад сказал, что на встрече обсуждались вопросы транзита, торговли, предоставления возможностей для экспорта и импорта, решения проблем на пропускных пунктах, предоставления возможностей для выдачи виз, а также облегчения поездок афганцев.

Министерство торговли и промышленности Афганистана в своем заявлении сообщило, что Афганистан и Пакистан договорились по пятнадцати вопросам, касающимся торговли и транзита, хотя посольство Пакистана в Кабуле ссылалось на меморандумы о взаимопонимании только по семи вопросам.

В заявлении говорится, что свободное движение грузовиков между Афганистаном и Пакистаном начнется в августе, и Исламабад не будет вводить никаких ограничений на экспорт и транзит товаров из Афганистана.

"Транзитные товары Афганистана, поступающие из зарубежных стран, могут быть разгружены в порту Карачи и доставлены в Афганистан на собственных грузовиках в течение августа", - сказал Нуруддин Азизи, исполняющий обязанности министра торговли и промышленности.

В заявлении также указывается, что Афганистан и Пакистан продлили соглашение о транзитной торговле (APTTA). Однако вопрос об экспорте угля, который стоял на повестке дня совместной встречи Афганистана и Пакистана, не был упомянут в соглашении.

"Пакистанцы не выполнят то, что обещали по облегчению торговли и транзита", - считает Абдул Наир Рештиа, экономист.

Ханджан Алокозай, член Афганской торгово-промышленной палаты (ACCI), сказал, что ни один представитель ACCI не был приглашен на встречу. ACCI надеется, что будет принято хорошее решение об использовании обеих валют (для торговли) - не только пакистанских рупий, но и афганских.