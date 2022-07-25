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Хиты Муслима Магомаева прозвучат в Бишкеке в исполнении Игоря Воронцова

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- Анастасия Карелина
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10 сентября в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится концерт - посвящение Муслиму Магомаеву "Благодарю тебя". Об этом сообщил куратор культурных проектов Российского центра науки и культуры в Бишкеке Игорь Воронцов.

Концерт посвящен 80-летию со дня рождения ярчайшей звезды советской и мировой музыки, кумира целого поколения. В программе вечера - самые известные и любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева. Прозвучат они в исполнении Игоря Воронцова и музыкантов Большого симфонического оркестра мэрии города Бишкек под руководством народного артиста Кыргызстана Бакыта Тилегенова.

Диапазон возможностей певца широк - от лирических песен, романсов и арий до зажигательных хитов. Бархатный баритон Игоря Воронцова покоряет слушателей с первых же минут.

Организатор концерта - Общественный фонд "Фонд гуманитарных и культурных инициатив".


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URL: https://www.vb.kg/420790
Теги:
концерт, Россотрудничество, филармония
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