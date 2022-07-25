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Какой ЦСМ страны получит главный приз – автомобиль?

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- Назгуль Абдыразакова
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26 июля в Минздраве состоится награждение победителей конкурса "Лучший Комитет качества организаций здравоохранения первичной медико-санитарной помощи". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, конкурс стартовал в феврале 2021 года среди организаций первичной медико-санитарной помощи Чуйской, Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской областей с целью усиления работы комитетов качества, обеспечивающих качественное оказание первичной медико-санитарной помощи населению.

Конкурс проводился Министерством здравоохранения в рамках швейцарского проекта "Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане".

Всего в конкурсе приняли участие 28 Центров семейной медицины и Центров общей практики. По результатам конкурса 4 Центра семейной медицины/Центра общей врачебной практики будут награждены следующими призами, финансируемыми Швейцарией:

• Главный приз - автомобиль "Нива" для выезда к пациентам;

• 1-е место - ноутбук и 50 тонометров;

• 2 место - ноутбук и 30 тонометров;

• 3-е место - ноутбук и 15 тонометров.

Эти призы будут использованы для повышения качества обслуживания в медицинских учреждениях. Автомобиль будет использован для повышения доступности медицинских услуг, позволяя семейным врачам принимать пациентов в отдаленных населенных пунктах.

В мероприятии примут участие представители Министерства здравоохранения КР, Посольства Швейцарии в КР, Фонда обязательного медицинского страхования, а также представители учреждений первичной медико-санитарной помощи.


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URL: https://www.vb.kg/420791
Теги:
конкурс, Кыргызстан, автомобили, Минздрав, ЦСМ
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