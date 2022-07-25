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Британка бросила вызов Антонине Шевченко - UFC

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- Умар Тамашев
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Cестру чемпионки наилегчайшего дивизиона Валентины Шевченко вызвала на бой Молли Маккэн (13-4) из Великобритании.

"Никогда никого не вызываю. Но если говорить о наследии, престиже и чести, то лучшая в этом - это Валентина Шевченко. Готова ли я к Валентине? Нет. Готова ли я к Антонине? Давайте посмотрим. Я верю в то, что побью ее. Я не оскорбляю ее. Просто я верю, что побью ее в каждом аспекте", – сказал Маккэн.

Она заявила, что если сможет победить Антонину Шевченко, то будет знать и как победить ее сестру Валентину, которую "считает лучшей".

На UFC Fight Night 208 в Лондоне Маккэн победила Ханну Голди нокаутом в первом раунде.

Шевченко одержала победу над Кортни Кейси на UFC on ESPN 39 в июле. Эта победа прервала ее серию поражений из двух боев.


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URL: https://www.vb.kg/420794
Теги:
спорт, мировые новости
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