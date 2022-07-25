Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Спасем подкидышей!

SOS! Этих маленьких "детишек" забрали у мамы кошки и подбросили к магазину. Фонд помощи животным ищет для них надежный дом и любящих хозяев. Котятки здоровые и игривые. Рыжий - мальчик. Серые - мальчик и девочка. Если вам понравился один из этих малышей и вы готовы взять на себя ответственность за их жизнь, тогда звоните: 0(555)158-866.

Замечательные ребята

В добрые руки пристраиваются вот такие замечательные котятки. Животные здоровые и чистенькие. К лоточку малышей уже приучили. Хотите взять себе одного из них, тогда набирайте: 0(551)770-085.

Подарим Роме новую жизнь!

Обратите внимание на молодого котика на фото ниже! Это Рома. "Добрые руки" и vb.kg ищут для него новый дом. Этого красивого сиамского котика Ромой назвали уже в фонде. Когда-то у него был дом и хозяева, но они его предали. Бывшие хозяева оставили его у чужого подъезда. И вот этот нежный и воспитанный котик остался один. На улице подопечному фонда очень не комфортно. Рома совершенно не приспособлен к тому, чтобы выживать на улице. Он даже постоять за себя не сможет! Если вы ответственный человек и хотите изменить жизнь Ромы к лучшему, обращайтесь по следующему номеру: 0(555)158-866.

Будущая охранница

Фонд помощи животным ищет хозяина для щеночка-девочки. Малышке три месяца и она уже учится охранять территорию. Когда наша подопечная вырастет, будет собакой среднего размера. В семь месяцев ее нужно будет стерилизовать. Эту операцию фонд гарантирует взять на себя. Собачка здорова и уже привита. Понравилась она вам? Ну, тогда звоните: 0(555)744-148.

Дом для Челси

А это Челси. И мы очень хотим, чтобы она попала в любящую семью. Челси очень добрая и ласковая, но обязательно будет охранять дом и своих хозяев. Животное здоровое, привитое и уже стерилизованное (гулять и рожать щенков не будет!). Телефоны для потенциальных хозяев: 0(559)684-099, 0(555)108-800.

Кудрявое чудо

Взгляните на это маленькое кудрявое чудо! Этому игривому ручному щенку тоже нужен новый дом. Наш пушистый мальчик, наверняка, очень быстро адаптируется к новому месту. Хотите познакомиться с этим пушистиком ближе? Следующие телефоны для вас: 0(559)684-099, 0(555)108-800.

Комочек счастья

Обратите внимание и на эту маленькую пушистую девочку. Перед вами доброе, спокойное и ласковое создание, способное подарить вам огромное счастье. Телефоны для будущих хозяев: 0(559)684-099, 0(555)108-800.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.