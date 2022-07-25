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ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении

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- Канат Кожоев
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Признание вспышки заболевания ЧС позволит подать сигнал о том, что необходимы скоординированные международные меры.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Необходимо принимать меры на глобальном уровне: они включают в себя финансирование и усилия по сотрудничеству в области обмена вакцинами и методами лечения.

По состоянию на 20 июля ВОЗ сообщила о более чем 16 тысячах случаев заражения оспой обезьян в 75 странах. Организации известно о пяти случаях смерти от заболевания.


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URL: https://www.vb.kg/420797
Теги:
ВОЗ, здравоохранение, здоровье, мировые новости
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