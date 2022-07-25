ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении

Признание вспышки заболевания ЧС позволит подать сигнал о том, что необходимы скоординированные международные меры.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Необходимо принимать меры на глобальном уровне: они включают в себя финансирование и усилия по сотрудничеству в области обмена вакцинами и методами лечения.

По состоянию на 20 июля ВОЗ сообщила о более чем 16 тысячах случаев заражения оспой обезьян в 75 странах. Организации известно о пяти случаях смерти от заболевания.