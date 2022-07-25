В РФ рублю прописали снижение до 70 за доллар к концу года

На конец этого года в России курс рубля составит 70,1 за доллар, показали результаты консенсус-прогноза "Известий". Свои данные предоставили аналитики девяти крупнейших российских банков.

Самый высокий прогноз у главного аналитика ПСБ Дениса Попова. По его мнению, курс российской денежной единицы может опуститься до 77 за доллар. На это повлияют снижение экспортной выручки из-за восстановления импорта, а также введение нового бюджетного правила, в рамках которого Минфин начнет покупки дружественной иностранной валюты в резервы, влияя на стоимость доллара через кросс-курс.

Снижению стоимости рубля будет способствовать увеличение объемов обменных операций на открытом рынке с валютами дружественных стран, в первую очередь с китайским юанем, согласен аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский. Но в ближайшей перспективе, скорее всего, рубль останется на сильных позициях, а вот к концу года ослабнет до 65–75 за доллар, полагает эксперт.

На снижение курса рубля будут влиять пять факторов, прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Первый - рост спроса на валюту благодаря восстановлению импорта; второй - новое бюджетное правило с покупкой валюты дружественных стран; третий - снижение цен на нефть и газ в мире из-за глобальной рецессии; четвертый - сокращение объемов российского экспорта из-за санкций; и наконец, пятый - словесные интервенции властей, которым выгоден курс 70–80 руб./$. Впрочем, все эти факторы ослабят российскую денежную единицу всего лишь до 65 за американскую, полагает Михаил Васильев.

В том, что курс рубля не будет сильнее 70 за доллар, уверены аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев и стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.

К концу года поставки по параллельному импорту, вероятно, усилятся, что позволит поддержать спрос на валюту. При этом экспорт может постепенно уменьшаться в связи с санкциями и по мере усиления рецессии в мире, которая сократит спрос на ресурсы и, соответственно, поддержит снижение цен на них. Не менее важным фактором для ослабления рубля может стать возобновление бюджетного правила, если объемы торгов дружественными валютами всё же будут достаточными для покупки валюты, - полагает Виктор Григорьев.

По словам Юрия Попова, в ближайшее время курс рубля и вовсе укрепится до 50 за "американца" в связи с продажей валюты экспортерами.

- Однако если в ближайшие недели Минфин объявит о покупках валюты, то рубль вернется к 60 за доллар. В противном случае он будет торговаться на равновесном уровне около 55. К концу года мы ждем плавного ослабления рубля до 65 за доллар по мере восстановления импорта и возможного сокращения экспорта на фоне глобальной рецессии, - указал эксперт.

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Впрочем, он не исключил, что при оптимистичном сценарии, если экспорт останется высоким, рубль удержится около 55 за доллар до конца года.

Переукрепление позиций

Влияние на курс рубля оказали начало специальной военной операции РФ на Украине и введение антироссийских санкций. Так, в середине марта доллар доходил до 120 рублей, а евро - почти до 133. Тогда же ЦБ начал интервенции, обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки, запретил банкам проводить переводы из России нерезидентам из недружественных стран, а также ограничил сумму переводов для физлиц и возможности снятия и покупки наличной валюты. Позднее ограничения были смягчены или отменены вовсе, однако рубль уже успел, как выразился первый вице-премьер Андрей Белоусов, "переукрепиться", опустившись в среднем до 55 за "американца". По словам зампреда правительства, для России комфортен курс нацвалюты на уровне 70–80 за денежную единицу США.

Министр финансов Антон Силуанов также критиковал слишком крепкий рубль. По его словам, каждые 10 рублей, на которые укрепился курс российской валюты, обходятся бюджету более чем в 1 трлн. Силуанов предложил проводить закупки валют дружественных стран из дополнительных доходов федерального бюджета, однако Минэкономразвития и ЦБ выступили против.

По мнению министра экономического развития Максима Решетникова, такие интервенции могут привести к сжатию экономики и раскручиванию дефляционной спирали. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в случае интервенций курс рубля станет искусственным.

Минэкономразвития в своем макропрогнозе ожидает среднегодовой курс нацвалюты в размере 76,7 за доллар. В последующие три года она будет последовательно ослабляться и достигнет значения 81 руб./$ в 2025 году.

22 июля, после решения ЦБ снизить ключевую ставку на 1,5 п.п., до 8%, Эльвира Набиуллина заявила, что динамика импорта стала восстанавливаться.

- В основном увеличивается потребительский импорт благодаря налаживанию новых маршрутов поставок. В части промежуточного и инвестиционного импорта признаков восстановления не замечено, - указала она.

При этом глава Центробанка подчеркнула: на руках у населения находится $85 млрд - эти деньги продолжат циркулировать внутри страны.