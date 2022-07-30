Афиша: Где в Бишкеке интересно провести время в выходные и не только

На ипподроме Чолпон-Аты сегодня, 30 июля, пройдет самая жаркая игра этого сезона "Летний фестиваль КВН".

Играть будут лучшие команды КВН Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Гости игры - чемпионы Высшей лиги КВН 2016 года, обладатели "Большого КиВина в золотом" 2016 года и "Большого КиВиНа в темном" 2015 года, Летнего кубка 2018 года в Сочи – Команда КВН "Азия MIX".

Начало в 20 часов.

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает горожан и гостей столицы посетить один из музыкальных вечеров под открытым небом. Сегодня, 30 июля, здесь пройдет концерт "Молодая Опера – Молодой Балет".

Начало в 20 часов.

В воскресенье, 31 июля, поклонников классики ждут на концерте солистов оперы.

Начало в 20 часов.

Музыкальные вечера проходят у арки театра со стороны сквера "Театральный".

В Кыргызском национальном музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева продолжается выставка "Цветотерапия".

В экспозицию, разместившуюся в "стеклянном" зале на втором этаже музея, вошли произведения из собрания КНМИИ. Это живопись, графика, скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства. Фондовая выставка "Цветотерапия" организована с целью повышения эстетического, психологического и морального настроения ценителей прекрасного в наше неспокойное время методом цветовой терапии.

Посетить экспозицию можно до 10 августа. Вход свободный.

Также в музее открылась выставка художников-юбиляров, посвященная Дню независимости КР. В новую экспозицию вошли произведения живописи, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Все экспонаты из фондов КНМИИ. Гости музея могут познакомиться с творчеством А. Садыковой, С. Торобекова, З. Шаршеевой, Ж. Артыкбаева, К. Асанакуновой, А. Болоковой, Э. Кылычбекова, А. Маленкулова, Э. Токтогонова, Г. Турдиевой.

Посетить выставку можно до 1 сентября.

КНМИИ расположен по адресу: улица Абдрахманова, 196.

Время работы музея: с 11 до 19 часов. Понедельник - выходной. Последняя пятница месяца - санитарный день.

В выставочном центре Союза художников Кыргызской Республики – галерее "Дубовый парк" имени Семена Чуйкова заканчивает работу персональная выставка Ольги Потапенко "Единство противоположностей".

Выставка будет работать по 31 июля включительно.

Вход свободный.

Приходите с 12 до 18 часов. Выходной - понедельник.

В M'Art gallery, базирующейся в галерее "Дубовый парк", в рамках очередного международного фестиваля традиционных ремесел и культуры "ОЙМО" проходит выставка кукол. Событие организовано Гильдией кукольников КР.

Посетить экспозицию можно до 8 августа.

Галерея "Дубовый парк" находится по адресу: улица Пушкина 78 А.