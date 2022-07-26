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Некоторые бишкекчане получили штраф за полив огородов в дневное время

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В Бишкеке прошел очередной рейд "Полив" с участием представителей правоохранительных органов, ПЭУ "Бишкекводоканал" и МТУ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В ходе по дворового обхода в западной части Бишкека выявлено 48 фактоа полива огородов и приусадебных участков в дневное время. Сумма штрафа за полив в дневное время составляет 5 тысяч 600 сомов.

Кроме того, комиссия проверила владельцев домов на предмет законности подключения водопровода к сетям водоснабжения. В результате составлено два акта за самовольное подключение к водопроводным сетям.

Самовольное подключение к сетям водоснабжения – это незаконное использование водных ресурсов. Это является не только правонарушением, но может спровоцировать непредвиденные и опасные последствия, в том числе серьезные поломки в системе водопровода. В случае выявления факта полива питьевой водой без разрешения, то абоненту будут применены меры согласно ст. 119 Кодекса КР о правонарушениях и п. 5.2 "Правил пользования водопроводом и канализацией в г. Бишкек".

В летний период рейды по выявлению горожан, которые поливают свои приусадебные участки в дневное время, проводятся регулярно.

Специалисты ПЭУ "Бишкекводоканал" ведут разъяснительную работу с горожанами о том, что необходимо рационально использовать питьевую воду и с абонентами, имеющими дебиторскую задолженность.

Потребление питьевой воды в летний период значительно увеличивается за счет расхода ресурса на полив зеленых насаждений. В результате большого разбора воды, уменьшается давление в магистральных водопроводах.

Дорогие горожане! Полив зеленых насаждений на участке разрешен с 00.00 до 5.00 утра".


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URL: https://www.vb.kg/420816
Теги:
Бишкекводоканал, штраф, полив
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