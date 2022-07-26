В Узбекистане суд отправил за решетку свекровь, которая зарезала невестку

Суд отправил за решетку на четыре года свекровь, которая зарезала собственную невестку, сообщают СМИ со ссылкой на репортаж телеканала "Зор ТВ".

Страшная трагедия произошла 5 мая в Ташкентском районе столичной области. Женщина находилась в гостях у младшего сына и ножом пропалывала траву в огороде.

По ее словам, она сделала замечание своей невестке о том, что у нее дома не прибрано, что у нее растет девушка на выданье и нечистоплотность не понравится сватам, которые могут прийти в любой момент.

В ответ невестка стала оскорблять свекровь, называю ее на ты. Не выдержав оскорблений, женщина полоснула невестку ножом. При виде крови свекровь попыталась оказать первую помощь, затем побежала к соседям, чтобы вызвать скорую.

Домочадцы отметили, что свекровь и невестка и раньше ссорились, но впервые подняли друг на друга руки.

Несмотря на оказанную помощь, невестка через четыре дня скончалась в больнице. У нее остались трое детей, самому маленькому – 6 месяцев.

Учитывая непредумышленность убийства, женщина была приговорена к четырем годам лишения свободы.