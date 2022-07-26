Погода
$ 82.37 - 83.37
€ 83.00 - 84.00

В Узбекистане суд отправил за решетку свекровь, которая зарезала невестку

151  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Суд отправил за решетку на четыре года свекровь, которая зарезала собственную невестку, сообщают СМИ со ссылкой на репортаж телеканала "Зор ТВ".

Страшная трагедия произошла 5 мая в Ташкентском районе столичной области. Женщина находилась в гостях у младшего сына и ножом пропалывала траву в огороде.

По ее словам, она сделала замечание своей невестке о том, что у нее дома не прибрано, что у нее растет девушка на выданье и нечистоплотность не понравится сватам, которые могут прийти в любой момент.

В ответ невестка стала оскорблять свекровь, называю ее на ты. Не выдержав оскорблений, женщина полоснула невестку ножом. При виде крови свекровь попыталась оказать первую помощь, затем побежала к соседям, чтобы вызвать скорую.

Домочадцы отметили, что свекровь и невестка и раньше ссорились, но впервые подняли друг на друга руки.

Несмотря на оказанную помощь, невестка через четыре дня скончалась в больнице. У нее остались трое детей, самому маленькому – 6 месяцев.

Учитывая непредумышленность убийства, женщина была приговорена к четырем годам лишения свободы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420818
Теги:
поножовщина, суд, убийство, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  