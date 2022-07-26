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Таможня пресекла незаконный вывоз лекарств на 9 миллионов сомов

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- Канат Кожоев
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Незаконный вывоз лекарственных средств пресечен на границе с Узбекистаном. Об этом сообщает пресс-служба Таможенной службы.

Уточняется, что сотрудники "Оперативной" таможни совместно с Пограничной службой в местности Жаны-Жер Кадамжайского района Баткенской области на государственной границе с Узбекистаном на территории ЕАЭС в КР, была задержана автомашина марки "ВАЗ210740", под управлением гражданина КР "М.М.".

При досмотре транспортного средства обнаружен товар - лекарственное средство "Инфера", общей стоимостью 9 миллионов 290 тысяч 700 сомов.

"М.М." пытался незаконно вывезти груз с территории ЕАЭС КР в Республику Узбекистан помимо таможенного контроля.

Транспортное средство задержано и доставлено на территорию терминала города Ош до выяснения обстоятельств. Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, собранные материалы были переданы в прокуратуру Ошской области для принятии процессуального решения.


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URL: https://www.vb.kg/420821
Теги:
контрабанда, лекарства, Кыргызстан, таможня
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