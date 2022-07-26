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Фонд поддержки развития туризма запускает чэллендж: #чистыегоры

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- Алина Мамаева
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Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике запускает чэллендж по уборке природного парка Ала-Арча - самого посещаемого туристами места рядом с Бишкеком.

"Мы призываем всех выйти в горы и убрать мусор. Мы развиваем туризм вместе, но наш туризм должен быть экологичным, помните мы получили эту природу от наших предков и здесь жить нашим потомкам! Приглашаем участвовать в акции и использовать хэштеги: #мызачистыйтуризм #чистыегоры #сохранимприроду, #тоолордусактайлы, #cleanmountains #nogarbage Всех участников ждут приятные призы от Фонда", - говорится в сообщении фонда.


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URL: https://www.vb.kg/420826
Теги:
Ала-Арча, туризм, Кыргызстан
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