Педагоги ГИТИСа дадут мастер-классы в КР и в следующем году

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Азамат Жаманкулов встретился с ректором Российского института театрального искусства ГИТИС, заслуженным деятелем искусств России Григорием Заславским. Об этом сообщает Россотрудничество.

Жаманкулов и Заславский обсудили проекты "Международная школа Станиславского" и "Летняя школа ГИТИС на Иссык-Куле", а также наметили направления дальнейшего сотрудничества в сфере культуры.

"Я благодарю ГИТИС и Русский дом в Бишкеке за уникальный проект "Международная школа Станиславского". Министерство до сих пор получает восторженные отзывы от их участников", - сказал Азамат Жаманкулов.

Григорий Заславский рассказал, что мастер-классы для молодых деятелей искусств Кыргызстана планируется провести и в следующем году.

"Один из замыслов – "Школа русской оперы" на базе Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева", - пояснил он.

Глава Минкульта выразил готовность поддержать данный проект. Азамат Жаманкулов и Григорий Заславский обсудили также возможность обучения молодых режиссеров и сценографов из Кыргызстана в двухлетней магистратуре ГИТИСа.

"Осенью в Москве состоится фестиваль школ СНГ "ГИТИС мастер-класс" для актеров стран Содружества. Организаторы будут рады видеть участников из Кыргызстана", - добавил Григорий Заславский.