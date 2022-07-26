Стали известны причины гибели цапель на Ала-Арчинском водохранилище

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора сообщило, что 24 июля 2022 года госинспекторы ведомства совместно с сотрудниками Аламудской районной ветеринарной службы выехали на место возможной гибели пернатых.

"После комплексных соответствующих работ фактов массовой гибели птиц не было выявлено. Инспекторы утверждают, что серые цапли были убиты браконьерами из пневматического оружия", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в настоящее время территория Ала-Арчинского водохранилища находится на контроле государственных инспекторов Министерства. По результатам проверки будет сообщена дополнительная информация.

Ранее в социальной сети Facebook появилось обращение, по поводу гибели птиц на Ала-Арчинском водохранилище.