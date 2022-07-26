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В Джети-Огузском районе выявили скотобойню, которая загрязняет Иссык-Куль

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- Бакыт Стамов
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25 июля в ходе рейдового мероприятия сотрудниками туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области была установлена недавно открытая скотобойня в селе Иссык-Куль, расположенном на территории Саруйского айыльного округа Джети-Огузского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При проверке милиционеры выявили, что часть отходов - кровь и сухожилия забитых животных - через узкую трубу попадают прямиком в речку, воды которой непосредственно впадают в озеро Иссык-Куль.

Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале информации ОВД Джети-Огузского района. На место была вызвана следственно-оперативная группа районной милиции для проведение первичной проверки.

По словам владельца скотобойни 32-летнего С.Ж., объект работает около двух месяцев. Там хозяин забивает в основном свой скот для последующей продажи мяса. Для отходов оборудована яма, но часть отходов сливается на территории скотобойни. Из-за недавнего разлива речки, отходы попали воду.

Следственной службой ОВД Джети-Огузского района проводятся проверки с последующей дачи юридической оценки.


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URL: https://www.vb.kg/420831
Теги:
Иссык-Кульская область, экология, Кыргызстан, милиция
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