В Джети-Огузском районе выявили скотобойню, которая загрязняет Иссык-Куль

25 июля в ходе рейдового мероприятия сотрудниками туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области была установлена недавно открытая скотобойня в селе Иссык-Куль, расположенном на территории Саруйского айыльного округа Джети-Огузского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При проверке милиционеры выявили, что часть отходов - кровь и сухожилия забитых животных - через узкую трубу попадают прямиком в речку, воды которой непосредственно впадают в озеро Иссык-Куль.

Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале информации ОВД Джети-Огузского района. На место была вызвана следственно-оперативная группа районной милиции для проведение первичной проверки.

По словам владельца скотобойни 32-летнего С.Ж., объект работает около двух месяцев. Там хозяин забивает в основном свой скот для последующей продажи мяса. Для отходов оборудована яма, но часть отходов сливается на территории скотобойни. Из-за недавнего разлива речки, отходы попали воду.

Следственной службой ОВД Джети-Огузского района проводятся проверки с последующей дачи юридической оценки.