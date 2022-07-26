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Акционеры Centerra одобрили соглашение с Кыргызстаном

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- Канат Кожоев
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Centerra Gold Inc. объявила, что на спецсобрании, состоявшемся 25 июля, акционеры компании одобрили соглашение, заключенное с АО "‎Кыргызалтыном" и правительством Кыргызстана по крупнейшему руднику "‎Кумтор".

Отметим, в апреле Centerra заключила соглашение о глобальной договоренности с АО "Кыргызалтын" и правительством Кыргызстана. Его цель - полное отделение путем отчуждения доли канадской компании в руднике "Кумтор", покупки для аннулирования компанией всех 77,4 миллиона акций, принадлежащих "Кыргызалтыну", прекращения участия "Кыргызалтына" в компании и разрешения их споров.

При этом "Кыргызалтын" и КР берут на себя всю ответственность за рудник "Кумтор", включая все обязательства по рекультивации и охране окружающей среды, плюс денежный платеж в размере 36 миллионов долларов, часть из которых будет удержана в счет канадских налогов. Все судебные разбирательства между сторонами будут прекращены, а межфирменный баланс между Centerra и КГК будет погашен путем выплаты 50 миллионов со стороны канадской кампании.


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URL: https://www.vb.kg/420833
Теги:
Centerra Gold Inc., Кумтор, золото, Канада, соглашение, Кыргызстан, экономика
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