В ГСИН рассказали, каких преступников содержат в центре "Атлантис"

Цветущий оазис показали сотрудники пресс-службы ГСИН и рассказали, каких осужденных сейчас содержат в реабилитационном центре "Атлантис".

Исправительное учреждение №27 в Чуйской области имеет все традиционные атрибуты зоны: автоматчиков на вышках, колючую проволоку, крепкие решетки и строгий персонал. Как никак здесь содержатся особо опасные преступники, в том числе осужденные за терроризм.

Поэтому столь удивительно контрастным было обнаружить на территории колонии уютный огороженный участок, буквально утопающий в зелени. Тут даже виноград свой растет, и сочная капуста!

Участок с одноэтажным зданием крохотный, но густо поросший зеленью - это территория реабилитационного центра "Атлантис", где проходят добровольное лечение осужденные, зависимые от психоактивных веществ. Программа финансируется международными фондами и базируется на традициях сообществ Анонимных алкоголиков и Анонимных наркоманов, известной во всем мире, как "12 Шагов".

Старший инспектор РЦ "Атлантис", капитан в/с Чоконалиева Назгуль, служащая здесь уже почти три года и в свое время прошедшая специальное обучение в Польше по проекту "12 Шагов", и ее коллега, лейтенант в/с Базарбек кызы Асель на днях окончили очередные профильные курсы в ходе 2-х дневного семинара в Бишкеке.

"Программа "Атлантис" основана на социально-психологической модели восстановления в сочетании с психотерапевтическим воздействием в условиях малых групп. Здесь мы формируем навыки здорового образа жизни, трезвости. Проводим лекции, семинары, тренинги. После 4-х месячного курса в РЦ "Атлантис" их этапируем их в ИК-31, в чистую зону ЦРСА, в целях дальнейшего улучшения реабилитации пациентов", - рассказала Назгуль Чоконалиева.

Внутри "Атлантиса" видим зал с аппаратурой, где проходят встречи и тренинги, есть санузел, два спальных помещения с телевизором…

Сейчас здесь находятся 9 пациентов, осужденных за самые различные преступления. Пожалуй, самым колоритным из них является гражданин Ливии, приехавший в Бишкек из Триполи в 2016 году и осужденный четыре года спустя за мошенничество.