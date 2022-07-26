Кудайберген Базарбаев встретился с жителями Чон-Алайского района

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев встретился с получателями социальных услуг – малообеспеченными семьями, лицами с инвалидностью, родителями детей с инвалидностью, пожилыми гражданами Чоң-Алайского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По словам главы минтруда, сегодня в Чоң-Алайском районе 6,1 тысяча человек получают различные выплаты от государства, в том числе 5,5 тыс детей до 16 лет, проживающих в малообеспеченных семьях.

"С начала года в виде различных пособий из государственного бюджета было выделено свыше 95 млн сомов нуждающимся жителям Чоң-Алайского района. Как вы знаете, с октября прошлого года Указами Президента Садыра Нургожоевича Жапарова трижды повышались пособия, снижен тариф на электроэнергию для малоимущих семей.

1 398 чоңалайских семей оплачиваю свет по сниженному тарифу. Все услуги оказываются прозрачно, вы можете проверить правильность назначения выплат на интерактивной карте, которая размещена на сайте министерства. Очень многое делается для взрослых и детей с инвалидностью. С 1 июня услугой персональный ассистент могут воспользоваться не только дети, но и взрослые с I группой инвалидности с детства", - рассказал министр.

Жители района смогли задать свои вопросы министру в ходе встречи и обратиться с просьбами в ходе личного приема.

Также Кудайберген Базарбаев провел рабочую встречу с заместителем акима Чоң-Алайского района Бекназаром Бакыбековым и начальником районного управления труда, социального обеспечения и миграции Абилхашимом Топчубаевым.

Министр сказал, что по итогам прошедшей коллегии была отмечена недостаточная работа района в части реализации программных, целевых и ведомственных документов, в том числе по внесению изменений в стандарты и административные регламенты государственных услуг с учетом их перевода в электронный формат.

"Необходимо усилить адресность пособий по малообеспеченности, социального обслуживания, предоставления различных услуг людям с инвалидностью и пожилым гражданам. Внедрение системы электронного документооборота должно быть завершено", - поручил министр".