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При стройке железной дороги Балыкчы-Кочкор обнаружены древние курганы

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- Канат Кожоев
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На участке строящейся железной дороги Балыкчы-Кочкор еще на стадии проектно-изыскательских работы, при проектировании прохождения трассы земляного полотна через горный массив Боз-Бармак в виде выемки были обнаружены древние курганы – могильники, определенные Министерством культуры как памятники археологии и объектами историко-культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".

Отмечено, что ГП "НК "Кыргыз темир жолу" взяло на себя ответственность за обеспечение режима содержания этих объектов, в дальнейшем, обсудив со специалистами-археологами перспективы определения статуса курганов, было решено профинансировать их раскопки и перезахоронение.

В данное время с архиологами согласно договора начались раскопки предположительно древнескифских курганов, по обе стороны от участка строящейся железной дороги через горный массив Боз-Бармак на отрезке ПК 37+60 и ПК43+00 длиной 540 метров. Они будут продолжаться в течение двух месяцев.


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URL: https://www.vb.kg/420844
Теги:
Кыргыз темир жолу, археология, Кыргызстан
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