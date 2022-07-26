При стройке железной дороги Балыкчы-Кочкор обнаружены древние курганы

На участке строящейся железной дороги Балыкчы-Кочкор еще на стадии проектно-изыскательских работы, при проектировании прохождения трассы земляного полотна через горный массив Боз-Бармак в виде выемки были обнаружены древние курганы – могильники, определенные Министерством культуры как памятники археологии и объектами историко-культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".

Отмечено, что ГП "НК "Кыргыз темир жолу" взяло на себя ответственность за обеспечение режима содержания этих объектов, в дальнейшем, обсудив со специалистами-археологами перспективы определения статуса курганов, было решено профинансировать их раскопки и перезахоронение.

В данное время с архиологами согласно договора начались раскопки предположительно древнескифских курганов, по обе стороны от участка строящейся железной дороги через горный массив Боз-Бармак на отрезке ПК 37+60 и ПК43+00 длиной 540 метров. Они будут продолжаться в течение двух месяцев.