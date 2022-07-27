"Кыргызстан свободно может стать центром индустрии моды Центральной Азии"

Кыргызская национальная одежда в течение многих веков не только выполняла основную свою функцию – покрывала тело человека и защищала от негативных воздействий климата, но и несла в себе глубокую семантику. Например, если женщина носила головной убор "Элечек", то это означало, что женщина за мужем, и к ней относились с уважением и достоинством. Между тем, до сих пор остается вопрос, почему женщине наматывали на голову именно 12 метров белой ткани. Хотя, были разные варианты ответов. Другой пример, это головной убор - колпак. Есть предположение, что умные рукодельницы придумали колпак, взяв за основу форму очертания остроконечных гор страны. То, что национальная одежда и предметы быта, их узоры и орнаменты, несут в себе глубокое смысловое значение, уже практически доказано. Например, ученые говорят, что узоры несут в себе элементы животного и растительного мира, с которыми кыргызы, в течение многих веков, жили в гармонии. Такая гармония, или симбиоз, находила также свое отражение в устном народном творчестве. Таким образом, наш народ создал некую картину мира. Но, за последний век эта картина мира стала исчезать. Теперь, в повседневной жизни практически не встретишь женщин, которые носят "элечек" с национальными украшениями или другую традиционную одежду. Изредка можно встретить мужчин в колпаках. Вместе с уходом традиционной одежды из повседневной жизни, ушли также некие ритуалы и значения, с которыми они были связаны. Но, самое печальное, это то, что вместе с этим стала рушиться, создававшаяся веками, гармония человека с природой. К счастью, в последнее время пошла тенденция возрождения истории, традиций и культуры страны, через проведение разных фестивалей и развитие туризма. Благодаря этому, люди стали понимать и оценивать роль традиционной одежды, а самое главное носить их. Увеличился спрос национальных вещей также и у туристов, которые приезжают в нашу страну и охотно покупают их. На Всемирном фестивале " Мода кочевников", который прошел с 21-23 июля на Иссык-куле, в городе Чолпон-Ата, в культурном центре Рух-Ордо, куда приехали дизайнеры со своими коллекциями в этностиле, показывали уникальную красоту и культуру кочевых народов Центральной Азии. Но, особенность этого фестиваля заключается не только в том, что были показаны лучшие работы дизайнеров, и выступления фольклорных музыкальных групп. Но также и в том, что наряду с вышеперечисленным, на фоне голубого озера и небесных гор, возрождалась также и гармония человека с природой.

История возникновения этнического стиля.

Зародился этот стиль в 1910 году в доме мод Поля Пуаре, который был вдохновлен русским балетом С. П. Дягилева и его постановкой "Шахерезада". В следующем десятилетии расцвет этому стилю дала Коко Шанель, используя его элементы в своих коллекциях. А в 60-е годы движение этно-стилю добавила субкультура хиппи. Для хиппи смешение этно-мотивов в одежде означало, что все люди равны по своей природе, независимо от национальности, социального положения, возраста и цвета кожи. Этим подходом вдохновлялись многие дизайнеры, и этно-стиль врывался на модные подиумы. В настоящее время вещи в стиле этно выпускают очень многие дома мод на регулярной основе.

Этнический стиль – отражение культуры и традиций разных народов (этносов) в комплектах одежды. Этностиль имеет несколько ключевых направлений: африканский, восточный, японский, индийский, индейский, греческий, египетский и славянский. Есть очень яркий пример этно-стиля в бурятской и монгольской национальных одеждах и аксессуарах. С 2016 года, дизайнеры Кыргызстана, Казахстана и других стран Центральной Азии стараются продвинуть этно- стиль кочевых народов.

Этностиль: перспективы развития

О том, какое значение имеет фестиваль моды кочевников в современном мире, каковы перспективы развития этно-моды, об этом рассказали участники фестиваля, а также организатор.

Фирюза Якубова, дизайнер и ремесленник из Узбекистана, приехала на фестиваль кочевников по приглашению организатора Назиры Бегим. Этот фестиваль имеет очень большое значение, потому что помогает нам вспомнить наши корни, развивать традиции. На сегодняшний день это очень важно, так как молодежь также должна видеть нашу культуру, которая когда-то была раньше, у наших бабушек и дедушек. В былые времена, кочевники, когда они переезжали с места на место, обменивались культурами, происходило слияние культур. В этой связи, этот фестиваль способствует продолжению этой традиции, и, я думаю, что он имеет очень большое значение не только для развития культурных отношений , но и для развития дипломатических отношений между странами и народами Центральной Азии, которые являются братскими народами, и это очень сближает всех нас. Я считаю, что будущее именно у этно-моды. Этно-одежду готовят из экологически чистых материалов, она не приносит вреда нашему здоровью, а пользу, такая одежда не требует лишних затрат. Она - легкая, удобная, гармоничная, и можно сказать и модная. Но, сегодня не все могут себе позволить носить этническую одежду, это только делают люди сов вкусом.

Ирина Унсолан, дизайнер из Кыргызстана: Почему я здесь? Потому, что я уже давно сотрудничаю с Бураной фэшн, с журналом Подиум. Мне в основном интересны вечерние наряды для женщин, но в последнее время, мне стали интересны наряды с национальным, этническим колоритом, поэтому решила участвовать в этно-номад фэшн. Мне очень нравится фестиваль, я в восторге от климата, от самого озера. Мне нравится народ, который здесь живет. Я считаю, что очень важно проводить такие фестивали, и внедрять такую моду. Почему? Потому что сейчас во всем мире идет такая тенденция, то, что каждый народ имеет полное право одевать не Дольче и Габбана, не Шанель, а именно то, что ему нравится, свою одежду, либо национальную, либо с каким-то колоритом. Это как раз говорит об индивидуальности человека, в принципе к чему мы именно идем.

Назира Бегим, организатор фестиваля: Мы привыкли говорить, что центром моды является Италия, Франция, но сейчас большинство европейских дизайнеров интересуются азиатскими мотивами, они смотрят на нас, они к нам едут и учатся у нас, и хотят с нами сотрудничать. Поэтому, я считаю, что кыргызы - это уникальный народ, с богатой историей и культурой, а также, что Кыргызстан свободно может стать центром индустрии моды Центральной Азии. Мы им показали нашу концепцию проекта, которая предполагает, что они будут ее придерживаться , потому, что основателями этого проекта являются кыргызские дизайнеры. Фестиваль моды кочевников -это уникальная площадка для дизайнеров кочевых народов и Европы. Ее главная цель - развитие модной индустрии Кыргызстана через развитие традиционной культуры. Эту нишу мы должны заполнить, так как она пока еще свободная. У нас есть уникальные дизайнеры, и идеи и темы, над которыми они всегда работают, делают коллекции и показывают их. Если же кончаются идеи, то стараются возрождать то, что было забыто. Мы работаем с 2016 года, и у нас еще много планов, в том числе по развитию такого большого направления как фэшн-туризм.

Другая участница фестиваля из Индонезии Акейла Нарайа рассказала о своем ремесле:

Когда мне было 2 года, то я очень любила рисовать. В 5 лет я мечтала стать дизайнером. А в 7 лет я начала участвовать в показах мод, которые проходили в различных странах. Также я разрабатываю концепции для фэшн-шоу. Недавно я стала сотрудничать с производителями "батик", которые используют натуральные краски. В нашей команде работают 80 рабочих. Недавно я разработала новый проект с "Каризма" для изготовления одежды из Батика. В итоге такого сотрудничества появилась студия Charismakey.

Автор: Жылдыз Сакишева