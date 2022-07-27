Ташкент призвал власти Афганистана порвать связи с террористами

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев призвал временное правительство Афганистана разорвать связи с международными террористическими организациями. Об этом он заявил в приветствии участникам международной конференции, на которой присутствует делегация Афганистана во главе с и. о. главы МИДа Амир Ханом Муттаки.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал власти Афганистана к соблюдению основных требований мирового сообщества, сообщает ИА "Дунё". Об этом говорится в послании участникам международной конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие", открывшейся в Ташкенте во вторник. Текст зачитал специальный посланник главы государства по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов.

"Мы призываем нынешнее правительство Афганистана продемонстрировать твёрдую волю и принять решительные меры для предотвращения и противодействия терроризму во всех его формах и проявлениях, разорвать связи со всеми международными террористическими организациями", - говорится в послании.

"Это будет способствовать укреплению доверия к временному правительству, откроет реальные перспективы для устойчивого развития Афганистана в атмосфере дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества со своим ближайшим окружением и международным сообществом", - отметил президент Узбекистана.

В конференции участвуют свыше 100 участников более чем из 20 стран, а также ведущих международных структур - ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Евросоюза, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества и других. Делегацию временного правительства Афганистана возглавляет и. о. министра иностранных дел Амир Хан Муттаки.

Шавкат Мирзиёев в своём обращении отметил, что узбекский и афганский народы на протяжении тысячелетий жили бок о бок друг с другом, их объединяют общие культурные, духовные и исторические ценности, единая религия и наследие великих предков.

"Без стабильности на другом берегу Амударьи невозможно достичь безопасности и устойчивого развития в Узбекистане и во всем Центральноазиатском регионе", - сказал он

Президент выразил обеспокоенность снижением внимания в мире к Афганистану, "который сталкивается с глубоким социально-экономическим и гуманитарным кризисом в своей новейшей истории".

"Мы убеждены, что сегодня мировое сообщество может и должно избежать повторения ошибок 1990-х годов. Важно не допустить международной изоляции Афганистана, которая неизбежно приведёт к дальнейшему ухудшению гуманитарной ситуации. Речь идёт о судьбе миллионов людей", - подчеркнул глава государства.

Он призвал поощрять и поддерживать усилия афганских властей по постконфликтному обустройству страны: "Сегодня временное правительство предпринимает определенные шаги по мирному обустройству страны, стремится улучшить социально-экономическую ситуацию, наладить дружественные отношения с соседними государствами, взаимовыгодное сотрудничество с международным сообществом. И мы должны поощрять и поддерживать эти усилия".

"При этом фундаментальными условиями установления долгосрочного мира в Афганистане остаются формирование широкого представительства всех слоев афганского общества в государственном управлении, обеспечение базовых прав и свобод человека, особенно женщин, и всех этноконфессиональных групп", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Он обратил внимание на важность интеграции Афганистана в межрегиональные экономические процессы: "Мы, всё международное сообщество должны проявить солидарность с афганским народом. Нам следует направить свои усилия на создание реальных предпосылок для становления Афганистана как мирной, стабильной и процветающей страны, свободной от терроризма, войн и наркотиков".

"Нашим общим приоритетом должно стать восстановление экономики Афганистана, которое является важным условием достижения прочного мира в этой многострадальной стране. В частности, это включает ее интеграцию в межрегиональные экономические процессы, реализацию инфраструктурных и социально значимых проектов", - отметил глава Узбекистана.

Источник: gazeta.uz