Кыргызстанцы в Сирии. Последует ли наша страна примеру Таджикистана?

По данным СМИ, 146 граждан Таджикистана возвращены на Родину чартерным рейсом из Сирии, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

Из этого количества 42 составляют женщины и 104 – дети.

Основная цель этой инициативы – возвращение таджикских детей из охваченной войной страны в мирную жизнь в родном государстве.

Напомним, что Кыргызстан остается единственной страной в Центральной Азии, которая не обеспечила переезд из Сирии детей, оказавшихся в зоне боевых действий вместе с родителями.

Все страны Центральной Азии провели уже несколько таких спасательных операций. Год назад и наша республика вернула из Ирака своих детей–репатриантов. Казалось бы, появилась надежда, что и сирийские затворники из лагеря беженцев Аль–Холь, а именно там находится большинство кыргызстанских детей и женщин, вернутся. Но этого не произошло.