Погода
$ 82.70 - 83.70
€ 83.00 - 84.00

Кыргызстанцы в Сирии. Последует ли наша страна примеру Таджикистана?

273  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По данным СМИ, 146 граждан Таджикистана возвращены на Родину чартерным рейсом из Сирии, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

Из этого количества 42 составляют женщины и 104 – дети.

Основная цель этой инициативы – возвращение таджикских детей из охваченной войной страны в мирную жизнь в родном государстве.

Напомним, что Кыргызстан остается единственной страной в Центральной Азии, которая не обеспечила переезд из Сирии детей, оказавшихся в зоне боевых действий вместе с родителями.

Все страны Центральной Азии провели уже несколько таких спасательных операций. Год назад и наша республика вернула из Ирака своих детей–репатриантов. Казалось бы, появилась надежда, что и сирийские затворники из лагеря беженцев Аль–Холь, а именно там находится большинство кыргызстанских детей и женщин, вернутся. Но этого не произошло.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420861
Теги:
Сирия, Таджикистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  