В Таджикистане придумали, как предотвратить разводы

Создание брачного контракта в Таджикистане поможет решить проблему распада семей и конфликтов при разводе. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Комитета по делам религии и регулированию народных традиций республики Сулаймон Давлатзода.

"Если будет такой договор, то в случае развода и разногласий между мужем и женой, например, по вопросу ответственности за детей, все детали будут уточнены", - подчеркнул он.

По словам Давлатзоды, власти только изучают международный опыт и подобная практика будет добровольной. Однако ее распространение в Таджикистане окажет отрезвляющий эффект на некоторых безответственных супругов.

"Такова природа человека - если он не боится совести, он должен бояться закона", - отметил глава Комитета.

Он рассказал, что подобная практика показала эффективный результат в других странах. В некоторых из них такой контракт - обязательное условие.

Например, согласно документу, при разводе муж выплачивает жене определенную сумму в качестве компенсации морального ущерба.

Документ не только способствует сокращению случаев расторжения брака, но и помогает супругам решить разногласия.

Согласно статистике Министерства юстиции Таджикистана, за первое полугодие 2022-го в республике развелись 7,3 тыс. пар. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

Источник: Sputnik Таджикистан