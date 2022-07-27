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Специалисты протезного учреждения встретились с коллегами из России

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- Айжан Мамбеталиева
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В Республиканском учреждении протезно-ортопедических изделий при министерстве труда, социального обеспечения и миграции прошел обмен опытом с партнерами из России.

Представители компании "Экспресс-орто" ознакомились с работами мастеров РУПОИ. Также они поделились своими опытом работы.

В рамках повышения уровня теоретических знаний, совершенствования практических навыков и умений работников Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий и проводятся такие обучения и обмен опытом специалистов с партнерами.


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URL: https://www.vb.kg/420866
Теги:
Министерство социального развития, Бишкек, Кыргызстан, врачи, ЛОВЗ
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