ГСИН и служба финансовой разведки усиливают сотрудничество

Пресс-служба ГСИН сообщает, что служба исполнения наказаний усиливает сотрудничество с Государственной службой финансовой разведки при Минфине.

В актовом зале центрального аппарата СИН в Бишкеке состоялось собрание. В рамках контактов между Учебным центром по подготовке и повышению квалификации сотрудников уголовно-исполнительной системы КР и Учебно-методическим центром ГСФР была проведена гостевая лекция на тему: "Особенности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов Кыргызской Республики".

В качестве лекторов выступили директор УМЦ Лира Омурбекова и экс статс-секретарь ГСФР Болот Садыков.

Также участвовали директор УЦ СИН Болот Абдрахманов, сотрудники Главного оперативно-розыскного управления, Главного управления внутренних расследований, Главного финансово-хозяйственного управления и начальники учреждений СИН.

Тема финансирования терроризма очень актуальна, поэтому наверняка такие встречи между коллегами из силового блока продолжатся.