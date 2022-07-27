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ГСИН и служба финансовой разведки усиливают сотрудничество

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГСИН сообщает, что служба исполнения наказаний усиливает сотрудничество с Государственной службой финансовой разведки при Минфине.

В актовом зале центрального аппарата СИН в Бишкеке состоялось собрание. В рамках контактов между Учебным центром по подготовке и повышению квалификации сотрудников уголовно-исполнительной системы КР и Учебно-методическим центром ГСФР была проведена гостевая лекция на тему: "Особенности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов Кыргызской Республики".

В качестве лекторов выступили директор УМЦ Лира Омурбекова и экс статс-секретарь ГСФР Болот Садыков.

Также участвовали директор УЦ СИН Болот Абдрахманов, сотрудники Главного оперативно-розыскного управления, Главного управления внутренних расследований, Главного финансово-хозяйственного управления и начальники учреждений СИН.

Тема финансирования терроризма очень актуальна, поэтому наверняка такие встречи между коллегами из силового блока продолжатся.


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URL: https://www.vb.kg/420867
Теги:
ГСИН, Министерство финансов, Кыргызстан
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