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Ташиев напомнил Исмаилу Исакову про возраст и ответственность перед законом

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- Бакыт Басарбек
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Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал критику бывшего члена Временного правительства Исмаила Исакова в адрес нынешних властей. Его мнение опубликовало одно из отечественных СМИ.

Камчыбек Кыдыршаевич, бывший член Временного правительства Исмаил Исаков стал высказывать негативную критику в ваш и президента адрес. Что вы можете ему ответить?

- Лично я никогда не обижаюсь на подобного рода критику. Главное, это даже полезно для нас, становится подспорьем для работы, главное, чтобы все говорилось в рамках закона. Если критика и вовсе конструктивная, то мы обязательно ее примем и все замечания учтем. Но если речь идёт о попытках раскачать ситуацию в стране, то неминуемо последует ответственность перед законом.

Лично я считаю, что Исмаилу Исакову полезно для своего здоровье иногда выступать. Так как у него сейчас возраст такой, аксакалом стал.


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URL: https://www.vb.kg/420875
Теги:
Исмаил Исаков, Камчыбек Ташиев, оппозиция, Кыргызстан
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