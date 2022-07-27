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В Кыргызстане идет полным ходом реализация проекта CASA-1000

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- Бакыт Басарбек
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В рамках реализации проекта CASA-1000 в Кыргызстане идет строительство ЛЭП 500 кВ. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "НЭСК".

"В общей сложности в Кыргызстане будет проложено 455,6 километров ЛЭП от ячейки 500 кВ, которая будет построена специально для этой ЛЭП на подстанции 500 кВ "Датка", от которой линия протянется через Джалал-Абадскую, Ошскую и Баткенскую области до границы с Таджикистаном.

На сегодняшний день выполнены следующие строительные работы:

Строительство подъездных путей к местам строительства опор выполнено к 1131 опорам (91,2%), рытье котлованов под опоры – 1106 (89,2%), армирование и заливка бетона – 1005 (81%), монтаж опор – 673 (54,3%). Всего по проекту будет построено 1241 опор.

В настоящее время активная работа ведется в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях. В работе задействованы 150 единиц спецтехники, спецмашин, автотранспортных средств и 329 работников, из которых около 70% - местные жители.

Для мобилизации специалистов для возведения инфраструктурных объектов в указанных трех областях созданы 6 строительных баз.

Справка: CASA-1000 призван связать энергетические системы Центральной Азии с Южной Азией - Кыргызстан, Таджикистан с Афганистаном и Пакистаном и выработать механизмы для торговли электроэнергией в соответствии с международными стандартами", - говорится в сообщении компании.


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URL: https://www.vb.kg/420877
Теги:
Центральная Азия, энергетика, Кыргызстан
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