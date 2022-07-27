"Прохождение тестирования для директоров школ - это требование времени"

В Кыргызстане отныне директоров школ будут выбирать посредством тестирования и это новшество не всем пришлось по нраву, особенно, самим некоторым директорам средних учебных заведений, которые привыкли уже к своим насиженным местам.

Напомним, по данным минобразования, в Кыргызстане 2 тысячи 333 директоров школ, из которых 20% перешагнули 65-летний рубеж. Ранее президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому проработавшие более пяти лет директора школ будут считаться освобожденными от должности и до назначения новых руководителей занимать ее в качестве исполняющих обязанности. Директоров будут назначать на пять лет по итогам конкурса, при этом уволенные граждане смогут участвовать в отборе наравне с остальными.

Стоит отметить, что в Кыргызстане действительно есть директоры школ, занимающие свои должности по 20-30 лет и поэтому совершенно не удивительно, что идет такое яростное сопротивление нововведению. Тем не менее, сами работники сферы образования уверены, что данная реформа нужна.

Так, директор ошского профтехлицея №113 имени Тойчу Алтыбаева: Гулзада Эшалиева убеждена, новый отбор директоров школ – требование времени.

"Я одобряю и поддерживаю тестирование для директоров школ, потому что - это требование времени.

Человек, который долгое время работает на одном месте, перестает видеть свои недостатки. То, что проводиться тестирование для директоров, которые более 5 лет работает на одном месте, это правильное требование и это нужно воспринимать это как должное. Некоторые директоры с большим опытом и стажем, внесшие свой большой вклад в развитие школ, почему-то негативно восприняли тестирование. Недавно прочитала интервью директора, по словам которого, проходить тест - это унижение. Не считаю это унижением, наоборот он должен гордиться, тем, что его школа считается лучшей и его признают ведущим руководителем. Чтобы в очередной раз доказать свою образцовость он должен пройти тест. Ему никто не мешает, пусть удачно пройдет конкурс и продолжит свою деятельность", - заявила изданию vb.kg.

По мнению Эшалиевой, тестирование - это также хорошая возможность для работников образования, которые не могут найти работу

- Говорят, что после директоров школ будут проводиться конкурс для руководителей профехлицеев. Я хотела бы оценить свой уровень, буду участвовать в конкурсе. Если мое образование, уровень, опыт позволят мне пройти конкурс, то продолжу свою работу. Единственное, возникает один вопрос, как будут проходить конкурс? На каком уровне? Все должно быть прозрачно и справедливо, не должно быть никакого кумовства и крыш. Если все пройдет честно, то тогда у людей появится доверие и на должность руководителей школ будут назначаться достойные кандидаты. Сколько хороших и грамотных работников образования не могут найти себе достойную работу и это может стать для них шансом.

Преподаватель ОшГУ и экс-начальник ошского Гороно Авазбек Асанов считает, есть две стороны медали проведения тестирования.

- Благодаря тестированию уйдут с должности директора, которые долгие года занимали должности и не давали никаких результатов. Но в то же время есть вероятность того, что мы можем лишиться хороших руководителей. Чтобы такого не было все должно пройти прозрачно, справедливо и объективно. Нужно приложить все усилия, чтобы конкурс не превратился в очередной коррупционный рычаг", - говорит он.