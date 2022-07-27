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"Политика Садыра Жапарова в комплексе дает хороший эффект!"

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- Канат Кожоев
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За 500 дней президент Садыр Жапаров показал себя, как государственный деятель, готовый принять непопулярные для большинства решения для того, чтобы разобраться с застарелыми проблемами. Такое мнение высказал эксперт по государственному управлению Шерадил Бактыгулов.

По словам эксперта, отдельные решения президента не имели широкой общественной поддержки.

"В частности, по руднику Кумтор, по государственной границе – между КР и РУз, между КР и РТ, а также некоторые реформы в сфере образования и здравоохранения", - говорит Бактыгулов.

Вместе с тем, как отмечает аналитик, политика Садыра Жапарова в комплексе дает хороший эффект.

"Мы видим, что все его действия направлены на то, чтобы обеспечить рост благосостояния простых людей – учителей, врачей, силовиков, военнослужащих. Они нацелены на категории населения, о которых традиционно забывали. Надо сказать, что у Жапарова достаточно интересная политика: одни его решения непопулярны у большинства, другие же, наоборот, поддерживаются тем же самым большинством. Такой подход к управлению позволил президенту добиться того, чтобы за 500 дней страна вышла на устойчивый путь развития", - считает Шерадил Бактыгулов.

По мнению эксперта, Садыр Жапаров за этот период сумел показать себя, как достаточно последовательный внешнеполитический игрок.

"Президентство Садыра Жапарова пришлось на период высокой геополитической и геоэкономической турбулентности. Экономика страны была разрушена из-за пандемии коронавируса в 2020-2021 годах. Дальше последовало геополитическое противостояние между Россией и коллективным Западом. Сложилась достаточно сложная ситуация во всех сферах. При этом, Кыргызстану, в принципе, удается лавировать, выдерживать баланс между противоречивыми интересами геополитических противников, которые стремятся перетянуть страну Центральной Азии на ту или иную сторону. Кыргызстану удается держать этот баланс, следуя тем договорам о союзничестве и партнерстве, которые подписаны с РФ. Надо отдать должное, президент Садыр Жапаров показывает себя достаточно грамотным управленцем, он не допускает резких колебаний из стороны в сторону. Одна линия обозначена – нейтралитет страны, и он ей следует", - резюмировал Бактыгулов.

В заключении эксперт напомнил, что президент – это в первую очередь не персоналия, а госдолжность, призванная выполнять важнейшую функцию по обеспечению государственности КР.

"Это ему [Садыру Жапарову] удается, он чувствует себя достаточно уверенно", - считает Шерадил Бактыгулов.


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URL: https://www.vb.kg/420881
Теги:
президент, Кыргызстан, экономика, политика, общество, Садыр Жапаров
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