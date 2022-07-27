В 2021 году предприятия КР достигли рекордно высокий уровень рентабельности

В 2021 году по сравнению с предыдущим годом в Кыргызстане возросло число рентабельных предприятий. Отмечено увеличение темпов роста валового дохода и снижение убытков от неоперационной деятельности. Об этом сообщает Нацстатком.

Все вместе это обеспечило наиболее высокий уровень рентабельности за последние пять лет и наибольший объем полученной сальдированной прибыли.

Отмечается, что в реальном секторе экономики в прошлом году осуществляли деятельность около 22 тысяч предприятий и организаций. Ими получен положительный сальдированный финансовый результат в 94 млрд сомов прибыли. Это почти в 9 раз превысило объем 2020 года.

"Уровень рентабельности продаж достиг почти 15 процентов. Таким образом, предприятиями республики в среднем получено 0,15 сома прибыли с 1 сома полученного валового дохода", - поясняют в статистическом ведомстве.

Наиболее высокий уровень рентабельности продаж, свыше 20%, в 2021 году достигнут организациями финансового посредничества, торговли, рыболовства и рыбоводства, информации и связи, транспортной деятельности и хранения грузов и других.

Наряду с этим убытки получены предприятиями по производству нефтепродуктов (-128,6 процента), химической промышленности (-25,9 процента), по производству электроэнергии, ее передаче и распределению (- 23,6 процента). А вот убытки гостиниц и ресторанов, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха в 2021 году сократились в 9 и в 18 раз соответственно.