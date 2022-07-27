К 500 дням президентства Садыра Жапарова вышел специальный выпуск газеты

ОАО "Кыргыз почтасы" начало распространение специального выпуска газеты "500 дней на службе народу", посвященной итогам социально-экономического развития Кыргызской Республики за 2021 год и первое полугодие 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Всего издательством ОАО "Учкун" выпущено 500 000 экземпляров газеты (400 000 экземпляров на государственном, 100 000 экземпляров на официальном языках).

Спецвыпуск подготовлен тремя республиканскими газетами – "Эркин-Тоо", "Кыргыз-Туусу" и "Слово Кыргызстана".

В нем представлены основные социально-экономические показатели страны и их динамика, статистические данные. Например, включены такие темы, как "Увеличение бюджета", "Возвращение рудника Кумтор Кыргызстану", "Увеличение выплат в социальной сфере".

Также уделено внимание мнениям жителей страны относительно последних изменений.

Учитывая, что издано ограниченное количество экземпляров спецвыпуска, сотрудники ОАО "Кыргыз почтасы" распространяют издание в первую очередь по жилым домам в регионах.