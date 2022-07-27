Погода
$ 82.70 - 83.70
€ 83.00 - 84.00

К 500 дням президентства Садыра Жапарова вышел специальный выпуск газеты

208  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ОАО "Кыргыз почтасы" начало распространение специального выпуска газеты "500 дней на службе народу", посвященной итогам социально-экономического развития Кыргызской Республики за 2021 год и первое полугодие 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Всего издательством ОАО "Учкун" выпущено 500 000 экземпляров газеты (400 000 экземпляров на государственном, 100 000 экземпляров на официальном языках).

Спецвыпуск подготовлен тремя республиканскими газетами – "Эркин-Тоо", "Кыргыз-Туусу" и "Слово Кыргызстана".

В нем представлены основные социально-экономические показатели страны и их динамика, статистические данные. Например, включены такие темы, как "Увеличение бюджета", "Возвращение рудника Кумтор Кыргызстану", "Увеличение выплат в социальной сфере".

Также уделено внимание мнениям жителей страны относительно последних изменений.

Учитывая, что издано ограниченное количество экземпляров спецвыпуска, сотрудники ОАО "Кыргыз почтасы" распространяют издание в первую очередь по жилым домам в регионах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420887
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  