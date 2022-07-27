Манасчи, отель "Иссык-Куль" и "Манас айылы". Интервью с Нургалы Асаналиевым

Имя частного предпринимателя Нургалы Асаналиева в СМИ связывают со строительством нового Белого дома, якобы захватом 5 соток у этнокомплекса "Манас айылы" и строительством многоквартирного дома для учителей Чуйской школы-интерната, но как оказалось, его хорошо знают в определенных кругах, точнее его заслуги перед государством. Именно он в свое время построил множество современных сооружений для МВД. Последняя его стройка – здание центрального аппарата МВД, но которое, как говорится, принесла ему больше забот, чем прибыли. Вот уже более 12 лет государство так с ним и не расплатилось за это строительство. Вместо этого, его пытались подвести под уголовную статью, а когда не удавалось найти состава преступления, то просто очерняли в СМИ. Только с приходом новой власти у предпринимателя появилась надежда на справедливость, по крайней мере, президент его принял, выслушал и пообещал помочь. Убедились и мы, что многое из того, что писали СМИ о нем не соответствует действительности. Более подробно о том, как это было в интервью с Нургалы Асаналиевым.

Нургалы мырза, что там за история с новым зданием МВД?

Наша компания построило немало зданий для МВД: мы строили здание СОБРа и общежитие для 67 семей сотрудников милиции. Нами был достроен жилой многоквартирный дом для вдов служащих МВД в микрорайоне Аламедин-1, реконструировано и сдано под ключ помещение криминальной экспертизы. Кроме этого, мы подарили около 20 автомобилей.

Разумеется, меня и попросили помочь в ремонте здания уголовного розыска. Я попросил, чтобы они посчитали смету, но она оказалась неподъемной для нас. Мы предложили другой вариант сделки - построить новое современное здание, а они взамен отдали бы нам старое. Руководству МВД это идея понравилась, и они предложили ее правительству. В свою очередь правительство одобрило это предложение и выпустило соответствующее распоряжение.

На основании распоряжения главы правительства был заключен договор между правительством КР и страховой компанией "Инкомполис". В обмен на финансирование строительства нового здания для следственно-оперативной службы МВД Фонд управления госимуществом должен был передать нам в два этапа два объекта: барачные дома, предназначенные под снос и аварийное здание ГУУР МВД.

Компания "Инкомполис" выполнила свои обязательства в полном объеме и аккурат в день милиции 1 ноября 2010 года прошла торжественная церемония открытия нового здания с участием уже нового президента КР Розы Отунбаевой. При этом не было никаких нареканий по поводу законности этой сделки и качества строительства нового здания.

МВД запланировало разместить в новом здании семь главных управлений ведомства, каждое из которых заказало собственную площадь. Суммарно это составило площадь - 3700 кв. метров, что было указано в распоряжении правительства. Но мы им сделали площадь с запасом – более 4000 кв. метров.

На строительство было затрачено 140 млн сомов и это себестоимость нового объекта без никакой нашей прибыли. В долларах это составляет 2 млн 569 тысяч долларов. То есть строительство нового здания МВД под ключ обошлось в 642 доллара за 1 кв. метр. Согласитесь это очень недорого.

Уже 12 лет МВД эксплуатирует новое здание, где на четырех этажах разместилось около 300 офицером милиции и это хорошо, что работа идет. Но есть одно но, правительство не выполнило своих обязательств по договору.

Вначале они просто тянули время, а потом и вовсе отказались расплачиваться. Более того, генпрокуратура на тот момент заводит уголовное дело, в законности которого есть большие сомнения. Грубя говоря, нам хотели пришить ущерб государству на сумму почти 56 млн сомов от этой сделки. Посчитайте сами, компания "Инкомполис" выполнило строительство на сумму 140 млн сомов, а правительство, правда, только на бумаге передало нам два объекта по цене 57 млн сомов. Остается 83 млн сома, которые должно нам выплатить правительство. О каком ущербе государству идет речь?

Для правительства, по сути, это был выгодный проект, согласно которому МВД избавлялось от ненужного балласта в виде аварийных и изношенных зданий, а взамен получало новое и современное здание.

Вы говорили, что нынешний президент выслушал вашу проблему

Не только выслушал, но и обещал посодействовать в решении нашей проблемы. Когда я к нему пришел, то в его кабинете сидел глава кабмина Акылбек Жапаров. Я им все рассказал, как было, и они мне вдруг говорят: "ну раз у тебя такой опыт строительства, так может возьмешься за новый Белый дом. Подумай об этом". То есть президент мне не сказал: "иди и строй", а просто попросил подумать об этом предложении. Президенты делятся на два типа: созидатели и разрушители. Созидатели по своей натуре на пустом месте могут что-то создать. Садыр Нургожоевич после своих инициатив построить новый Белый дом и обновить "Манас айылы" уже доказал, что является созидателем.

Я после разговора поехал на место теперь уже бывшей гостиницы "Иссык-Куль", все осмотрел тогда, убедился в аварийном состоянии здания. С крыши увидел и этнокомплекс "Манас айылы", который возглавлял мой давнишний знакомый Доолот Сыдыков. Предложил ему встретиться, чтобы вместе обсудить с ним предложение президента. Он какое-то время отнекивался от встреч, но вскоре предложил встретиться в кафе, куда он, кстати, пришел с женой. В итоге мое предложение они оба отклонили.

То есть тогда манасчи и заговорил о давлении на него?

Да не было никакого давления на него. У кыргызов есть хорошая пословица по этому поводу: "Чын чычалайт, калп каамырабайт". Все слова Доолота - обыкновенная ложь. Он помнится заявил журналистам, что, мол, пять соток этнокомплекса для строительства нового президентского здания хотят забрать Марат Турсунбеков, Дамирбек Асылбек уулу и Нургалы Асаналиев. Начнем с того, что я не знаком с Дамирбеком Асылбек уулу.

Что касается разговоров о пяти сотках, то президент ясно пояснил, что из-за близости его с территорией Белого дома, границы будут выравнены за счет обмена участками. Думаю, весь этот шум поднялся только из-за того, что бывший директор этнокомплекса Доолот Сыдыков ввел общественность в заблуждение.

Вы сказали, что манасчи ваш давнишний знакомый. Как давно вы знакомы?

В свое время я основал партию "Каганат", в составе которой и Доолот Сыдыков в 2010 году баллотировался в парламент. С тех пор я и воспринимал его как хорошего знакомого. Так вот, на встрече, как я уже говорил, он отверг мое предложение и показал мне какой-то сказочный проект, в котором было заложено строительство 40-этажного металлического здания. На что я ему сказал, что государство не потянет его сооружение и лучше обсудить более реальный проект. Он не согласился на мое предложение и после этого стал распространять ложную информацию про давление на него. Хотя президент в своем интервью ясно и четко сказал: "даже если 5 соток из этнокомплекса уходят к участку администрации, то с западной стороны "Манас айылы" вырастет на 7-8 гектаров. Будут построены трехэтажная юрта, множество обычных юрт и театр. Все это я хотел показать Сыдыкову, думая, может он после этого поддержит наши намерения, но он не принял приглашение".

То есть никто не давил на него?

(Смеется) Нет конечно! О том, что не было давления и президент сказал, и Эдиль Байсалов, и министр культуры. Я тоже согласен с президентом, что это больше похоже на пиар.

""Прошу извинить за резкие слова, но Сыдыков уже трудно назвать манасчи, скорее он больше человек, который пиарит себя. Никто его не преследовал и не собирается это делать. Ни один волос не упадет с его головы. Даю стопроцентную гарантию. Это мое президентское слово", - сказал глава государства в своем интервью.

Так что Доолот Сыдыков может спокойно вернуться в Кыргызстан, и никто не будет этому препятствовать.

Вы были раньше знакомы с президентом?

Нет, близко никогда не был знаком. Два раза его только видел. Первый раз на этой самой встрече, когда рассказал ему про свою проблему с МВД. Второй раз – перед Новым годом на закладке капсулы под строительство дома для сирот школы-интерната.

Вот по этому поводу СМИ писали, что строительство многоквартирного дома для учителей Чуйской школы-интерната, которое открывал президент, приостановилось и что в этом есть ваша вина. Можете здесь пояснить?

На первой нашей встрече я предложил президенту принять участие в открытии дома для воспитанников школы-интерната. Уже потом кто-то придумал про дом для учителей. В декабре 2021 года президент заложил капсулу под строительство многоэтажного дома. Весной и планировалось начать стройку, о чем и был заключен договор с директором интерната. Кстати, именно по его просьбе мы и затеяли это строительство. В итоге я сам поехал осмотреть это место, заодно и детям доставили гуманитарный груз.

Сейчас работы уже идут, в настоящий момент закончили два этажа. Планировали закончить дом до конца учебного года, но из-за кризиса пришлось передвинуть сроки. Теперь обещаем, что закончим стройку до конца этого года. Дай бог, дети из интерната благодаря этому дому будут и дальше жить одной семьей.

Если вас попросят найти инвестора для строительства нового Белого дома поможете?

Конечно, я всегда готов служить своей стране. Тем более, что я и планировал принять участие в этом строительстве. Только из-за поднятой шумихи пока приостановили проект, да и сам президент прислушался к мнению народа. Против требований народа ни президент, ни кто-либо из нас не можем пойти. В этой связи хотелось бы отметить, что в страну, где нет стабильности, инвесторы будут мало приходить. Мне часто приходилось бывать в России, так вот там созданы все условия для привлечения инвесторов. Мы и хотим по мере возможности создать в нашей страна такие же условия. В свое время на деньги за строительство здания МВД мы хотели построить новое учебное заведение. Если бы сразу отдали, то уже 12 лет назад оно появилось бы. За 12 лет восемь министров МВД сменилось, но ни один не хотел решить наш вопрос. Только вот глава кабмина Акылбек Жапаров пообещал помочь нам.

Проясните ситуацию по индийским студентам из вашего Международного университета науки и бизнеса, которые якобы на вас пожаловались?

Начнем с того, что я являюсь учредителем этого университета, которое было открыто в 2016 году. Обучаются тут студенты по трем направлениям: бизнес, экономика и медицина. Из других стран больше всего приезжают именно на медицинский факультет. Когда мы открыли этот факультет, то взяли на работу 170 преподавателей.

Дело в том, что 120 студентов два года не платили за обучение. В итоге мне пришлось платить им зарплату из собственного кармана. Но мало того, что они не платили за обучение, так еще не ходили на занятия. По этой причине ректор вуза решил их отчислить. Кстати, я учредитель этого учебного заведения, ректор и проректор совершенно другие лица. Затем эти студенты написали заявление в органы на меня, возбудили уголовное дело. Следователь не нашел в моих действиях состава преступления, но прокуратура выступила против этого и меня вновь начали вызывать на допросы.

Чтобы не было ни у кого подозрения, что как-то влияю на следствие, я сам попросил, чтобы меня задержали. В итоге все тщательно проверили, допросили 45 студентов, которые потом сами поняли, что стали жертвой мошенников из Индии и Пакистана. Эти аферисты, как выяснилось, и взяли деньги за обучение. Об этом писали еще в СМИ. Так что я был полностью оправдан.

О вас почти нет никакой информации в интернете. Расскажите немного о себе.

Меня зовут Асаналиев Нургалы Сагынбекович. Мне 46 лет. Родился в селе Оргочор Жети-Огузского района. У меня 9 братьев и сестер. В прошлом году старшая сестра умерла и теперь нас осталось восемь человек. Матери Сакен Абдыкадыровой – 75 лет. Она мать-героиня. Мой отец Сагынбек работал чабаном. За добросовестный труд неоднократно награждался орденами и медалями. Дважды Герой социалистического труда. Всем нам они дали хорошее воспитание, все получили высшее образование.

С 1983 по 1987 год я обучался в школе-интернате имени Токтогула Сатылганова. Потом в Бишкеке продолжил учебу в школе №68 имени Алыкула Осмонова, которую открывал сам Чингиз Айтматов.

После школы закончил вуз по специальности "экономист". Офицер запаса. Женат, воспитываю семерых детей. Основал в свое время гуманитарный фонд "Каганат", являюсь учредителем Международного университета науки и бизнеса. Также являюсь основателем политической партии "Каганат". С 1993 года занимаюсь бизнесом. В 2008 году уехал в Москву, где также занимался бизнесом.