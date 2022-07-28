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Сотрудниками УКС Нарынской области причинен ущерб на 4,4 миллиона сомов

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- Анастасия Карелина
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В отношении сотрудников управления капитального строительства Нарынской области возбуждено уголовное дело. Ими был причинен ущерб государству на сумму 4,4 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Нарынской областной прокуратурой в ходе проверки было установлено, что должностные лица областного управления капитального строительства, злоупотребляя своим положением, при строительстве спортзала в селе Кара-Суу Кочкорского района незаконно перечислили денежные средства за фактически невыполненную работу. В связи с отсутствием контроля, выявлен ущерб государству на общую сумму 4 миллиона 473 тысячи 536 сомов.

По данному факту областной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 337 УК ("Злоупотребление служебным положением"). Проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/420908
Теги:
Генеральная прокуратура, Нарынская область, ущерб
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