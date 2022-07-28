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Сегодня в Бишкеке открывается международный фестиваль "ОЙМО"

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- Анастасия Карелина
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Сегодня в Бишкеке открывается XVI Международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "ОЙМО". Об этом сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.

В кыргызской столице фестиваль продлится до 31 июля, а затем со 2 по 7 августа выставка-ярмарка мастеров из разных стран будет ждать гостей в Чолпон-Ате.

Цель фестиваля "ОЙМО" - сохранение культурного наследия, возрождение преемственности традиционных знаний, развитие ремесленного рынка и креативных индустрий на основе культурного наследия, а также превращение Кыргызстана в международную территорию экологически чистого культурного туризма.

В фестивале 2022 года примут участие ремесленники, дизайнеры, деятели культуры и искусства, представители креативных индустрий, молодежь, жители и гости Бишкека и Чолпон-Аты.

Программа фестиваля очень насыщенна. Здесь и научная конференция по развитию креативных индустрий, и демонстрация работ креативной молодежи, а еще презентации молодых предпринимателей, ярмарка с участием ремесленников Кыргызстана и стран Центральной Азии, мастер-классы для детей и взрослых по традиционным ремесленным технологиям, выставка кукол Гильдии кукольников Кыргызстана.

С 28 по 31 июля с 15 до 18 часов на площадке перед памятником Уркуе Салиевой в Бишкеке будут проходить мастер-классы. Торжественное открытие праздника ремесел пройдет сегодня с 17 часов 30 минут до 18 часов 30 минут. Также каждый день с 9 до 20 часов на площадке перед памятником Салиевой всех ждет выставка-ярмарка работ ремесленников разных стран. А уже 2 августа ярмарка переместится в Чолпон-Ату в парковую зону возле поворота на "Рух Ордо".


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URL: https://www.vb.kg/420916
Теги:
искусство, фестиваль, ярмарка, Бишкек
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