Погода
$ 82.72 - 83.72
€ 83.00 - 84.00

В Бишкеке жители "Юга-2" выступили против вырубки деревьев

164  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке жители микрорайона Юг-2 возмущены тем, что работы по прокладке дороги на улице Кулатова в промежутке от улицы Байтик Баатыра до улицы Фатьянова ведутся без согласования с жителями, а зеленые насаждения в процессе работ нещадно вырубаются.

Жители микрорайона в четверг вышли на собрание, на котором обсуждалась ситуация, сложившаяся из-за того, что мэрия не обсуждала с ними, как будут проводится работы по прокладке дороге.

"40 лет мы обхаживали деревья, которые росли в нашем жилмассиве! Никогда мэрия не слышала наши возмущения и просьбы о том, что у нас в микрорайоне нет воды в арыках. Вода к нам просто не поднимается. Люди сами как могли поливали деревья, и что теперь? Неужели нельзя было сначала расспросить людей о наших бедах, проблемах по благоустройству в микрорайоне, и уж потом принимать какие-то свои решения? Получается мы ничего не значим, как жители города? Мы – пустое место? А как же призывы к сохранению зеленого фонда Кыргызстана, Бишкека – это все фикция? Мы должны сохранять каждое дерево! Мэрия же писала о цифровизации, постановке на учет всех деревьев. Ач то мы видим в реальности. Мы просили документы у рабочих на проведение работ по обрезке деревьев, а вернее по их варварскому уничтожению – нам ничего не предоставили. Возможно это мошенники?", – возмущаются жители.

По словам жителей микрорайона, пора признать что деревья в столице – это такие же жители Бишкека и их вырубка приравнивается к убийству живых существ.

"Был на месте "обрезки". Это не обрезка, а вредительство. Сейчас получается Зеленхоз опять морочит голову и подменяет понятия, называя уничтожение деревьев – обрезкой для того, чтобы закрыть вопрос разрешительного акта. Кроме того на данной улице мэрия делала выездную комиссию и обсуждался вопрос того, чтобы сохранить максимально деревья, так как это жилой район, а не магистраль До сих пор не получили на руки протоколы решений реализации очередной фазы китайского гранта по реконструкции дорог и сохранения пешеходной инфрастуктуры и зеленых насаждений", – высказался эколог Дмитрий Ветошкин.

От редакции: Сохранение каждого дерева в городе, а для этого приведение в порядок ирригационной системы для полива – первостепенная задача мэрии. Бишкек – столица и по статусу должен показывать пример образцового цивилизованного отношения к природе!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420918
Теги:
митинг, Бишкек, Бишкекзеленхоз, вырубка деревьев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  