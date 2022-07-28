В Бишкеке жители "Юга-2" выступили против вырубки деревьев

В Бишкеке жители микрорайона Юг-2 возмущены тем, что работы по прокладке дороги на улице Кулатова в промежутке от улицы Байтик Баатыра до улицы Фатьянова ведутся без согласования с жителями, а зеленые насаждения в процессе работ нещадно вырубаются.

Жители микрорайона в четверг вышли на собрание, на котором обсуждалась ситуация, сложившаяся из-за того, что мэрия не обсуждала с ними, как будут проводится работы по прокладке дороге.

"40 лет мы обхаживали деревья, которые росли в нашем жилмассиве! Никогда мэрия не слышала наши возмущения и просьбы о том, что у нас в микрорайоне нет воды в арыках. Вода к нам просто не поднимается. Люди сами как могли поливали деревья, и что теперь? Неужели нельзя было сначала расспросить людей о наших бедах, проблемах по благоустройству в микрорайоне, и уж потом принимать какие-то свои решения? Получается мы ничего не значим, как жители города? Мы – пустое место? А как же призывы к сохранению зеленого фонда Кыргызстана, Бишкека – это все фикция? Мы должны сохранять каждое дерево! Мэрия же писала о цифровизации, постановке на учет всех деревьев. Ач то мы видим в реальности. Мы просили документы у рабочих на проведение работ по обрезке деревьев, а вернее по их варварскому уничтожению – нам ничего не предоставили. Возможно это мошенники?", – возмущаются жители.

По словам жителей микрорайона, пора признать что деревья в столице – это такие же жители Бишкека и их вырубка приравнивается к убийству живых существ.

"Был на месте "обрезки". Это не обрезка, а вредительство. Сейчас получается Зеленхоз опять морочит голову и подменяет понятия, называя уничтожение деревьев – обрезкой для того, чтобы закрыть вопрос разрешительного акта. Кроме того на данной улице мэрия делала выездную комиссию и обсуждался вопрос того, чтобы сохранить максимально деревья, так как это жилой район, а не магистраль До сих пор не получили на руки протоколы решений реализации очередной фазы китайского гранта по реконструкции дорог и сохранения пешеходной инфрастуктуры и зеленых насаждений", – высказался эколог Дмитрий Ветошкин.

От редакции: Сохранение каждого дерева в городе, а для этого приведение в порядок ирригационной системы для полива – первостепенная задача мэрии. Бишкек – столица и по статусу должен показывать пример образцового цивилизованного отношения к природе!