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Подписан Указ "О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства"

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- Анастасия Карелина
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Садыр Жапаров подписал Указ "О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Целью Указа президента Кыргызской Республики "О поддержке субъектов предпринимательства" является создание благоприятного налогового климата.

В целях оказания поддержки субъектам предпринимательства, создания благоприятного налогового климата для добросовестных налогоплательщиков, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Кабинету министров Кыргызской Республики:

1) внести на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проекты законов Кыргызской Республики, предусматривающие:

– снижение размера штрафа за нарушение требований по применению контрольно-кассовых машин в части невыдачи кассовых чеков, предполагающее применение взыскания в виде предупреждения за первое правонарушение и градацию размеров штрафов за последующие правонарушения от 5 расчетных показателей для физических лиц и 50 расчетных показателей для юридических лиц;

– установление пониженной ставки единого налога для субъектов торговой деятельности, за исключением производителей, импортеров, дистрибьюторов и субъектов, реализующих горюче-смазочные материалы, лекарственные средства и медицинские изделия, при условии обязательного применения контрольно-кассовых машин и/или электронных счетов-фактур в размере:

а) 0,5 процента – с годовым оборотом до 30,0 миллионов сомов;

б) 1 процента – с годовым оборотом от 30,0 миллионов сомов до 50,0 миллионов сомов;

– увеличение ставки налога с продаж до:

а) 3 процентов – в случае реализации товаров, работ и услуг в адрес субъектов, осуществляющих деятельность по патенту и единому налогу с пониженной ставкой налога;

б) 4 процентов – в случае реализации товаров, работ и услуг в адрес обезличенных субъектов;

– оптимизацию видов деятельности, подлежащих патентной системе налогообложения;

– установление для индивидуальных предпринимателей независимо от выбранного налогового режима (за исключением занятых в швейном и текстильном производствах, сдающих в аренду движимое и недвижимое имущество) ставки тарифов страховых взносов в размере 6 процентов от размера среднемесячной заработной платы в разрезе районов и городов Кыргызской Республики без учета данных по предприятиям и организациям, уровень среднемесячной заработной платы которых более чем на 50 процентов превышает средний уровень заработной платы по республике в целом;

– введение особого порядка назначения и освобождения от занимаемой должности должностных лиц органов налоговой службы при совершении дисциплинарного проступка решением руководителя налогового органа;

2) временно до законодательного урегулирования размеров штрафов за нарушение требований по применению контрольно-кассовых машин приостановить проведение контрольного закупа по вопросам выдачи кассовых чеков, за исключением случаев осуществления контроля по жалобам граждан, полученной информации от других государственных органов и по фактам выявленных нарушений в ходе розыгрыша стимулирующей лотереи по требованию кассовых чеков, проводимой налоговой службой;

3) упростить требования по выдаче лицензии на розничную реализацию алкогольной продукции с обязательным применением контрольно-кассовых машин, электронного счета-фактуры и электронной товаротранспортной накладной;

4) продлить сроки по введению применения контрольно-кассовых машин на рынках и мини-рынках, за исключением при реализации на их территории подакцизных групп товаров, лекарственных средств и медицинских изделий;

5) освободить от применения контрольно-кассовых машин:

– физических лиц, осуществляющих уличную торговлю продукциями цветоводства, сельскохозяйственной продукцией, хлебобулочными изделиями, национальными и прохладительными напитками с использованием выносных прилавков, киосков и ларьков;

– субъектов общественного питания, осуществляющих деятельность в столовых и буфетах, расположенных в учебных заведениях;

6) ввести государственное регулирование цен на услуги центров технического обслуживания контрольно-кассовых машин, а также обязать их оказывать безвозмездные услуги по обучению применению контрольно-кассовых машин.

2. Рекомендовать Национальному банку Кыргызской Республики принять действенные меры по переходу коммерческих банков Кыргызской Республики на обязательное применение POS-терминалов с функцией контрольно-кассовых машин, обеспечивающих передачу данных в режиме реального времени в Государственную налоговую службу при Министерстве финансов Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/420920
Теги:
президент, Садыр Жапаров
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