Молодежь Кыргызстана активно проявляет себя во многих сферах

На днях глава Минкультуры Азамат Жаманкулов ознакомил общественность с отчетом о полугодовой деятельности ведомства за 2022 год.

Жаманкулов в рамках своей отчетности, проинформировал, что с начала 2022 год проводятся общие мероприятия в направлении молодежной политики в рамках платформы "Келечек".

Футбол среди молодых госдеятелей

Впервые в Кыргызстане прошел малый турнир по футболу "Келечек" среди молодых государственных деятелей, представителей общественности, промышленников, врачей, учителей, бизнесменов и журналистов в возрасте от 25 до 35 лет, призовой фонд которого составил 110 000 сомов.

Зеленое наследие

В рамках президентского проекта "Зеленое наследие" инициированным Садыром Жапаровым в селах Рават, Кара-Булак, Газ Баткенской области прошла республиканская молодежная акция по посадке саженцев деревьев, акцию поддержала молодежь других районов республики.

Креативная экономика

Состоялся круглый стол "Креативная экономика – есть ли надежда на светлое будущее Кыргызстана?", на котором представители бизнеса, экспертного сообщества, государственных органов и международных организаций обсудили актуальные вопросы.

Форум "Правильная профессия – залог будущего"

В сотрудничестве с министерством образования и науки и университетом Салымбекова в 7 областях прошел форум для выпускников школ под названием "Правильная профессия – залог будущего", с участием спикеров, достигших успехов в Кыргызстане и на мировой арене.

Взгляд молодежи на развитие Евразийского экономического форума

В рамках Евразийского экономического форума 2022 состоялась панельная дискуссия на тему "Стратегия – 2025: Взгляд молодежи на развитие Евразийского экономического форума".

Молодежь Кыргызстана покоряет вершины

Состоялся национальный кубок молодежного предпринимательства "Future Enactus", в проекте приняли участие более 800 студентов высших учебных заведений, а победители получили возможность представлять страну на Кубке мира Enactus в Пуэрто-Рико.

Молодежь за мир и дружбу

В сотрудничестве с общественным фондом "Биздин ун" министерство провело молодежный миротворческий форум "Future ProMovement" в Баткенской области. Основная цель форума – подчеркнуть важность участия молодежи в процессах миростроительства.