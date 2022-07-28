Как в Кыргызстане защищают детей и женщин

В министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР рассказали о работе, которая проводится ведомством по обеспечению безопасности женщин и детей.

Практически с первых дней независимости, почти 30 лет, начиная с 1994 года, Кыргызстан является участником Конвенции по правам ребенка, с 1996 года – Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Конституцией и страновыми стратегическими документами устанавливаются права женщин и детей и ответственность государства по обеспечению их безопасности.

Система защиты детей в Кыргызской Республике состоит из госорганов, органов МСУ, учреждений, оказывающих социальные услуги, а также комплекса мер, направленных на защиту детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Министерство труда, социального обеспечения и миграции является уполномоченным органом по защите детей, координирующим совместные усилия.

С конца прошлого года по инициативе министерства в республике впервые были созданы местные комитеты по охране и защите от семейного насилия. В их состав входят сотрудники госорганов на местах, члены местного сообщества и представители гражданского общества. Задача комитетов совместными усилиями предотвращать семейное насилие, нарушение прав женщин, детей, пожилых и недееспособных граждан.

Кроме того, в стране работают 693 инспектора по делам несовершеннолетних, в задачи которых входит профилактика насилия в отношении детей, помощь детям, пострадавшим от насилия. На уровне мэрий и местных администраций работают комиссии по делам детей, которые рассматривают любые ситуации, связанные с нарушением прав ребенка.

При этом территориальные управления труда, социального обеспечения и миграции на постоянной основе проводят работу по выявлению и сопровождению детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С начала года было проведено более 105 тыс подворных обследований, выявленные дети, оставшиеся без опеки родителей, взяты на контроль.

Также было выявлено около 3 тыс детей, нуждающихся в помощи, более 85% помогли преодолеть трудную жизненную ситуацию, по остальным работа продолжается. Количество детей, которых вывели из трудной ситуации, на треть больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Учитывая, насколько важно семейное воспитание, в текущем году министерство количество приемных (фостерных семей) было увеличено более чем на 32%. Это увеличило количество детей, которые воспитываются в семье, на 25%.

Также в целях защиты детства министерство разработало Программу Кабинета Министров Кыргызской Республики по защите детей на 2022- 2026 годы" и План его реализации, а также План по профилактике ранних браков. Документы проходят согласование.

В целях защиты прав женщин и девочек была разработана Национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 2030 года. Проект документа прошел стадии обсуждения и внесен на рассмотрение Кабинета министров.

8 июля текущего года был утвержден состав Национального совета по гендерному развитию при Правительстве Кыргызской Республики. Готовится повестка дня первого заседания.

Параллельно межведомственная рабочая группа разрабатывает План реализации заключительных замечаний Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин по пятому периодическому докладу Кыргызстана.

При этом министерство труда, социального обеспечения и миграции не только разрабатывает стратегии противодействия семейному насилию, но и предпринимает конкретные шаги для обеспечения безопасности женщин и девочек. С 2018 году через государственный социальный заказ выделяются средства кризисным центрам, которые предоставляют убежище пострадавшим от насилия женщинам. За четыре года из госбюджета было выделено свыше 10,4 млн сомов 20 выигравшим конкурс кризисным центрам.

Также министерство проводит большую работу по формированию в обществе нулевой терпимости к любым видам насилия в отношении детей и женщин, популяризации образа сильной женщины, которая знает свои права. Для этого в июле была проведена большая конференция в честь 100-летия известного государственного и общественного деятеля Батыш Салиевой, чей жизненный путь может стать примером и для современных девочек и женщин.