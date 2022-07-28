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В Чолпон-Ате прошла встреча Генпрокуроров Кыргызстана и России

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- Анастасия Карелина
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Сегодня в Чолпон-Ате состоялась встреча Генерального прокурора Кыргызской Республики Курманкула Зулушева с Генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

Во время встречи были обсуждены вопросы усиления межведомственного взаимодействия и сотрудничества в вопросах противодействия киберпреступности, транснациональной организованной преступности, в том числе в борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом, коррупции, незаконной миграции и торговли людьми, а также вопросы взаимной защиты прав и интересов граждан обоих государств, в том числе граждан находящихся в трудовой миграции.

Курмангул Зулушев выразил глубокую признательность Генеральному прокурору России за непрерывную поддержку КР в защите прав и интересов наших граждан, находящихся в Российской Федерации, оказании правовой помощи по уголовным делам, борьбе с транснациональной преступностью, и повышении квалификации сотрудников органов прокуратуры на базе учебных заведений Генпрокуратуры России.

"Россию и Кыргызскую Республику связывают давние крепкие дружеские отношения. Это можно сказать и про прокуратуры наших стран. Сотрудничество по самым разным направлениям динамично развивается, и сегодняшняя встреча демонстрирует нацеленность на его дальнейшее укрепление", – подчеркнул Игорь Краснов.

По итогам двусторонней встречи был подписан План совместных мероприятий Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики и Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2022–2023 годы. В рамках подписанного Плана стороны в течение 2022 и 2023 года будут проводить мероприятия по укреплению и расширению двустороннего сотрудничества по вышеуказанным вопросам.


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URL: https://www.vb.kg/420926
Теги:
Генеральная прокуратура, Россия, Курманкул Зулушев, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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