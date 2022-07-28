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Депутат ЖК Нурбек Алимбеков финансирует оппозицию?

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- Бактыгуль Акжолова
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Консультант депутата Нурбека Алимбекова Азамат Кубатбеков опроверг информацию в СМИ, что народный избранник финансирует в Кыргызстане оппозицию.

По его словам, данная статья основана на домыслах и слухах.

"В настоящее время депутат Нурбек Алимбеков занимается своими прямыми депутатскими обязанности и находится в служебной командировке на юге страны", - сказал он vb.kg.

Напомним, Нурбек Алимбеков баллотировался в Толойконском округе №8 и пришел там первым, набрав 40,96% голосов избирателей. Одним из его соперников был Шайлообек Атазов, который обвинил Нурбека Алимбекова и его сторонников в использовании админресурса и подкупе голосов. Также он заявлял СМИ, что Алимбеков предлагал ему отказаться от своих претензий в обмен на финансирование избирательной кампании в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/420928
Теги:
оппозиция, Жогорку Кенеш, Нурбек Алимбеков
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