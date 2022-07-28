Погода
$ 82.72 - 83.72
€ 83.00 - 84.00

Городские службы вывезли из дома бишкекчанки четыре тонны бытового мусора

140  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники Октябрьской администрации совместно с Управлением внутренних дел, Управлением социального развития и муниципальным предприятием "Тазалык" вывезли мусор из частного дома, расположенного по адресу Байтик-Баатыра №13/Б. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Хозяйка дома собирала мусор у себя на участке на протяжении нескольких лет. Соседи долгое время жаловались в администрацию на невыносимый запах.

Из дома, расположенного на улице Байтик-Баатыра, городскими службами было вывезено около четырех тонн мусора. В работе задействовали работников МП "Тазалык" и грузовую машину. С хозяйкой провели разъяснительную беседу о недопустимости подобных нарушений санитарных норм.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420930
Теги:
мусор, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  