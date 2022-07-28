Городские службы вывезли из дома бишкекчанки четыре тонны бытового мусора

Сотрудники Октябрьской администрации совместно с Управлением внутренних дел, Управлением социального развития и муниципальным предприятием "Тазалык" вывезли мусор из частного дома, расположенного по адресу Байтик-Баатыра №13/Б. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Хозяйка дома собирала мусор у себя на участке на протяжении нескольких лет. Соседи долгое время жаловались в администрацию на невыносимый запах.

Из дома, расположенного на улице Байтик-Баатыра, городскими службами было вывезено около четырех тонн мусора. В работе задействовали работников МП "Тазалык" и грузовую машину. С хозяйкой провели разъяснительную беседу о недопустимости подобных нарушений санитарных норм.