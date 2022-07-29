Асель Чынбаева проинспектировала соцобъекты Иссык-Кульской области

Уполномоченный по правам ребенка Кыргызской Республики Асель Чынбаева совместно с членами межведомственной комиссии по мониторингу системы защиты детей, являющихся жертвами насилия или преступления, ознакомились с деятельностью ряда социальных объектов Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в ходе поездки состоялось ознакомление с работой Каракольского городского управления труда, социального обеспечения и миграции, Центра помощи семье и детям "Тирек", а также УВД Иссык-Кульской области.

Также была проведена встреча в Тюпской районной администрации с представителями ряда государственных органов по предотвращению насилия в отношении несовершеннолетних и посещение Центра помощи детям.

Во время обсуждения рассматривались вопросы относительно увеличения количества случаев всех форм насилия в отношении детей, сексуальных посягательств, детского суицида, детей, подвергающихся буллингу, причины и последствия подобных явлений и пути их решения.

Заместитель полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области Айнура Султанбаева проинформировала о том, что данные вопросы включены на рассмотрение в повестку ближайшей коллегии области. Кроме того, по ее словам, будет создан координационный совет, выработан единый План каждого района и города Иссык-Кульской области для создания единого механизма взаимодействия государственных органов по раннему выявлению, защите детей и семей от насилия.

Заслушав информацию, уполномоченный по правам ребенка Асель Чынбаева отметила, что основная проблема кроется в межведомственном взаимодействии между структурами власти и соответствующими службами.

В этой связи по итогам рабочей поездки межведомственная комиссия рекомендовала усилить взаимодействие государственных органов в целях эффективной работы по предотвращению насилия в семье и в отношении несовершеннолетних.