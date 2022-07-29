В Оше в августе откроются социальные магазины

Согласно распоряжению мэра города Ош Алмаза Мамбетова на территории всех 7 муниципальных территориальных управлений в начале августа откроются социальные магазины. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, основной целью проекта является создание условий для нуждающихся слоев населения по приобретению мясной и молочной продукции по ценам, ниже рыночных на 10%.

Согласно информации УМС города Ош, в настоящее время завершилась работа по строительству социальных магазинов, в рамках действующего законодательства со стороны ветеринарной инспекции завершен отбор поставщиков.

Контроль за качеством продукции в социальных магазинах будет осуществлять ветеринарная инспекция.