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В Оше в августе откроются социальные магазины

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- Назгуль Абдыразакова
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Согласно распоряжению мэра города Ош Алмаза Мамбетова на территории всех 7 муниципальных территориальных управлений в начале августа откроются социальные магазины. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, основной целью проекта является создание условий для нуждающихся слоев населения по приобретению мясной и молочной продукции по ценам, ниже рыночных на 10%.

Согласно информации УМС города Ош, в настоящее время завершилась работа по строительству социальных магазинов, в рамках действующего законодательства со стороны ветеринарной инспекции завершен отбор поставщиков.

Контроль за качеством продукции в социальных магазинах будет осуществлять ветеринарная инспекция.


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URL: https://www.vb.kg/420949
Теги:
Ош, Магазин
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