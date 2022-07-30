Сборная Кыргызстана участвует во Всемирной шахматной Олимпиаде ФИДЕ в Индии

Сборная команда Кыргызстана по шахматам борется за победу во Всемирной шахматной Олимпиаде в Индии. Об этом сообщает посольство Кыргызской Республики в Индии.

Торжественная церемония открытия игр состоялась на стадионе имени Джавахарлала Неру в Ченнаи. Ранее в международном аэропорту Нью-Дели кыргызстанских участников крупнейшего шахматного мероприятия поприветствовал Посол Кыргызстана в Индии Асеин Исаев.

"Мы по праву гордимся яркими победами наших спортсменов на различных международных соревнованиях, и всегда стремимся поддерживать их в участии в крупных спортивных мероприятиях за рубежом. Уверен, совместными усилиями и мы далее будем развивать это древнее спортивное искусство, родиной которого является Индия, активно способствуя росту популярности шахмат в нашей стране", - отметил Асеин Исаев.

Посол пожелал кыргызстанским шахматистам успешного выступления, лучших результатов, и выразил надежду на то, что Олимпиада станет настоящим праздником спорта и дружбы.

Представители Кыргызского Шахматного Союза в свою очередь отметили, что в Кыргызстане придают огромное значение популяризации этой замечательной спортивной игры, особенно среди детей и молодежи.

"Несмотря на некоторые финансовые трудности, мы стараемся регулярно участвовать в подобных международных состязаниях, и делаем все возможное, чтобы внести вклад в развитие интеллектуального потенциала и культурного поведения подрастающего поколения кыргызстанской молодежи", - сказали представители Шахматного союза.

Сборная нашей республики состоит из мужской и женской команды, включающих по 10 участников разных возрастов.

Шахматная Олимпиада – это крупнейшее спортивное событие в мире после Олимпийских игр. Проводится она каждые два года. В 2022 году в ней участвуют более 2000 игроков из 188 стран. Соревнования продлятся до 10 августа.