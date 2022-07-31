1 августа в Бишкеке откроется фотовыставка "Современный Тегеран". Об этом сообщает Национальная библиотека Кыргызской Республики имени Алыкула Осмонова.

Разместится экспозиция в Центре персидской литературы имени Фирдоуси НБКР.

Тегеран – столица Ирана, расположенная на севере страны. В центре города расположен дворцовый комплекс Голестан с роскошно убранными залами и мраморным троном. Здесь находилась резиденция шахов династии Каджаров. В Национальном музее драгоценностей представлена богатая коллекция ювелирных изделий, принадлежавших каджарским шахам, а экспозиция Иранского национального музея содержит исторические памятники древности, начиная с эпохи палеолита. Все эти красоты нашли свое отражение в новой фотовыставке.

Торжественное открытие пройдет в 14 часов. Посетить экспозицию можно до 7 августа.

Вас ждут во 2 корпусе Национальной библиотеки КР, который располагается в здании Республиканской библиотеки для детей и юношества имени Касымалы Баялинова по адресу: улица Тыныстанова, 242 (III этаж).