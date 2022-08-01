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Дни кино стран СНГ пройдут на Lendoc Film Festival в Санкт-Петербурге

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- Анастасия Карелина
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Дни кино стран СНГ пройдут на Lendoc Film Festival в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила Национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Открытая киностудия "Лендок" отмечает в этом году 90 лет и в честь юбилея проводит целую серию мероприятий, направленных на укрепление взаимодействия с кинематографистами из стран ближнего зарубежья. Так с 21 по 24 августа в культурной столице России состоится Международная конференция по совместному производству России и стран СНГ, а также Международный кинофестиваль игрового и документального кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF) Дни кино стран СНГ.

Участие в данных мероприятиях примут представители органов российской государственной власти, отраслевых некоммерческих организаций, режиссеры и продюсеры, представители онлайн-платформ, главы киностудий, продюсерских центров России и стран СНГ, кинокритики, журналисты.

Торжественное открытие Lendoc Film Festival (LEFF) состоится 21 августа на студии "Лендок". Зрителям покажут картину Эльдара Салаватова "Солнце на вкус", созданную на студии "Узбекфильм" в 2021 году.

В дни работы Lendoc Film Festival пройдут бесплатные показы фильмов "золотых коллекций" России и стран ближнего зарубежья, а также картин современных авторов. Кинопоказы будут проходить ежедневно в кинотеатрах "Аврора", "Родина", "Дом кино", а также на студии "Лендок".

Одним из ключевых событий станет Питчинг проектов для совместного производства стран СНГ. Он состоится 22 августа. Свои работы будут представлять кинематографисты из России и стран ближнего зарубежья в категориях: "Анимационное кино", "Документальное полнометражное кино", "Игровое полнометражное кино", "Игровые сериалы". Представленные работы будут оценивать руководители онлайн-платформ, главы киностудий и продюсерских центров России и стран ближнего зарубежья. По итогам состоится объявление и награждение лауреатов очной защиты кинопроектов.

Прием заявок на Питчинг проектов для совместного производства стран СНГ идет до 1 августа включительно. На данный момент организаторы получили уже более 200 работ из разных регионов России, из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Свои заявки отправили как опытные кинематографисты, так и начинающие. Шорт-лист определят в середине августа.

Главные же события деловой программы пройдут 23 августа. В Мариинском дворце состоится V заседание руководителей киностудий стран СНГ, а также круглый стол с представителями Министерства культуры России, ведомств, киностудий стран СНГ, российских платформ, продюсерами и ведущими российскими кинорежиссерами. Участники обсудят возможности реализации копродукционных проектов России и стран ближнего зарубежья, концепцию некоммерческой организации "Международное творческое объединение киностудий", перспективы выхода на международный рынок, совместной дистрибуции в рамках СНГ и так далее. Завершит этот день праздничная программа, посвященная 90-летию киностудии "Лендок". Перед гостями выступит симфонический оркестр под руководством Михаила Голикова.

Кроме того, 23 августа для участников фестиваля запланирована и образовательная программа: мастер-классы представителей Молодежного центра Союза кинематографистов России и Молодежного центра Союза кинематографистов Санкт-Петербурга, РОСКИНО, а также знаменитых кинематографистов России и стран СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/420965
Теги:
кино, Россия, СНГ, Кыргызстан
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