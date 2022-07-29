В Казахстане планируют ввести запрет на вывоз угля

Казахстан планирует ввести полугодовой запрет на вывоз угля автомобильным транспортом для исключения ажиотажа спроса на внутреннем рынке перед началом отопительного сезона. Проект приказа "О некоторых вопросах регулирования вывоза угля" опубликовало министерство индустрии и инфраструктурного развития. Документ будет находиться в публичном обсуждении до 10 августа, сообщает центр деловой информации Kapital.kz.

"Ввести запрет на вывоз с территории Казахстана сроком на шесть месяцев автомобильным транспортом угля каменного, брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива, полученных из каменного угля",- сообщается в проекте приказа.

В ведомстве пояснили, что из-за ранних холодов в сентябре прошлого года в центральных и северных районах страны резко возрос спрос на уголь. Используя ситуацию, перекупщики в пиковый период закупки угля продавали его с более чем двукратной наценкой. В 2021 году автомобильным транспортом в Кыргызстан вывезли 123 тысячи тонн казахстанского угля.

Экспорт казахстанского угля, по данным МИИР РК, в Кыргызстан составил 1 тысячу 143 тонны, из-них ж/д транспортом вывезено 1 тысяча 20 тонн.

Вместе с тем неделю назад в целях сокращения фактов контрабанды и незаконного оборота грузов через государственную границу, власти Кыргызстана также сообщили о запрете на вывоз угля автотранспортным путем.