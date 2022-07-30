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В Орокском айылном аймаке будет построен стадион

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- Асия Канаева
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В Орокском айылном аймаке на участке площадью 20,78 га будет построен стадион. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

В целях строительства физкультурно-оздоровительного комплекса земельный участок площадью 20,78 га, расположенный в Орокском айылном аймаке Сокулукского района Чуйской области, переведен из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, транспорта, связи и энергетики.

Данное решение принято большинством голосов на очередном заседании кабинета министров, которое провел Акылбек Жапаров.

В соответствии с принятым решением государственной администрации Сокулукского района Чуйской области поручено обеспечить:

  1. внесение соответствующих изменений в земельно-учетную документацию;
  2. использование земельного участке по целевому назначению.


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URL: https://www.vb.kg/420970
Теги:
Сокулукский район, спорт, Чуйская область, Кабинет министров
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