В Орокском айылном аймаке будет построен стадион

В Орокском айылном аймаке на участке площадью 20,78 га будет построен стадион. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

В целях строительства физкультурно-оздоровительного комплекса земельный участок площадью 20,78 га, расположенный в Орокском айылном аймаке Сокулукского района Чуйской области, переведен из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, транспорта, связи и энергетики.

Данное решение принято большинством голосов на очередном заседании кабинета министров, которое провел Акылбек Жапаров.

В соответствии с принятым решением государственной администрации Сокулукского района Чуйской области поручено обеспечить: